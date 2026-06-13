LG, 40승 선착…1.5게임 차 단독 선두

▲ LG 새 외국인 투수 약셀 리오스

단독 선두를 질주 중인 LG 트윈스가 '불펜 데이'에 40승 고지에 올랐습니다.LG는 오늘 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와 홈경기에서 장단 9안타를 몰아치며 5-3으로 승리했습니다.이로써 가장 먼저 40승(24패·승률 0.625)을 달성한 LG는 2위 kt wiz(38승25무1패·승률 0.603)를 1.5게임 차로 따돌리고 통합우승 2연패를 향해 한 걸음 더 달아났습니다.단일 시즌이 시작된 1989년 이후(양대 리그 시행한 1999∼2000년 제외) 40승 선점 팀은 정규시즌 우승 확률이 61.9%(42차례 중 26회), 한국시리즈 우승 확률은 50.0%(42차례 중 21회)를 기록했습니다.LG는 1회말 홍창기와 박해민의 안타와 도루로 만든 무사 2,3루에서 오스틴 딘의 희생플라이와 문보경의 내야땅볼로 먼저 2점을 뽑았습니다.2회에는 문정빈의 솔로홈런과 박해민과 오스틴의 적시타로 3점을 보태 5-0으로 앞섰습니다.롯데는 3회초 빅터 레이예스가 중월 투런홈런을 날렸습니다.8회초에는 고승민의 적시타로 1점을 추가했지만 뒤집지는 못했습니다.LG는 2021년 데뷔 이후 처음 선발투수로 나선 김진수가 2이닝을 무실점으로 막은 뒤 함덕주(1이닝)-김진성(2이닝)-약셀 리오스(2이닝)-김영우(⅓이닝)-손주영(1⅔이닝을 이어 던지며 롯데 추격을 따돌렸습니다.LG 새 외국인 투수 리오스는 160.8㎞의 강속구를 던져 올 시즌 최고 구속을 기록했습니다.박해민은 KBO리그 최초로 13시즌 연속 20도루를 달성했습니다.난타전이 벌어진 수원에서는 kt가 NC 다이노스에 11-9로 재역전승했습니다.kt는 1회말 NC 실책을 틈타 먼저 2점을 뽑았습니다.2회에는 김현수가 2타점 적시타를 날린 kt는 3회말에도 1점을 보태 5-0으로 앞섰습니다.NC는 4회초 박민우의 2루타와 박건우의 적시타로 1점을 만회한 뒤 5회에는 박민우의 적시타로 1점을 보태 2-5로 추격했지만, kt는 5회말 한승택이 2타점 2루타를 터뜨려 7-2로 달아났습니다.NC는 8회초 김주원이 3점홈런을 날리는 등 타자일순하며 대거 7점을 뽑아 9-7로 역전했습니다.그러나 kt는 8회말 권동진의 솔로홈런과 상대 폭투로 9-9 동점을 만든 뒤 허경민이 2타점 2루타를 터뜨려 11-9로 재역전에 성공했습니다.대구에서는 삼성 라이온즈가 6점 차 열세를 뒤집고 SSG 랜더스에 7-6으로 역전승했습니다.SSG는 2회초 안상현의 적시타로 선취점을 뽑았습니다.3회에는 1사 만루에서 4연속 안타를 치면서 5점을 추가해 6-0으로 크게 앞섰습니다.삼성은 5회말 김성윤이 2타점 2루타를 터뜨리며 추격에 나선 뒤 6회말에는 전병우가 좌월 3점홈런을 쏘아 올려 5-6으로 따라붙었습니다.7회말에는 상대 실책 속에 박승규가 2타점 적시타를 날려 기어코 전세를 뒤집었습니다.SSG는 대구 방문경기에서 6연승을 달리다 일격을 당했습니다.광주에서는 KIA 타이거즈가 두산 베어스를 2-1로 따돌리고 최근 3연패에서 벗어났습니다.KIA는 4회말 볼넷을 고른 김도영을 변우혁이 좌중간 2루타로 불러들여 선취점을 뽑았습니다.5회에는 김태군이 좌중간 안타로 출루하자 희생번트에 이어 김호령이 좌전 적시타를 때려 2-0을 만들었습니다.두산은 6회초 2루타를 친 박찬호가 양의지의 희생플라이로 홈을 밟아 1점을 만회하는 데 그쳤습니다.KIA 선발 제임스 네일은 6이닝 동안 삼진 6개를 뽑으며 5안타 1실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.고척돔에서는 최하위 키움 히어로즈가 한화 이글스에 3-1로 역전승을 거두며 이틀 연속 승전고를 울렸습니다.한화는 5회초 이도윤의 내야안타에 이어 요나탄 페라자가 우월 2루타를 날려 선취점을 뽑았습니다.키움은 공수 교대 뒤 김건희가 좌월 솔로홈런을 뿜어 1-1을 만들었고 7회에는 2루타를 친 최주환을 원성준이 우전안타로 불러들여 2-1로 역전했습니다.한화는 토요일 경기에서 8연승을 달리다 제동이 걸렸습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)