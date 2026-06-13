'러 점령' 자포리자 원전, 만 이틀 넘게 외부 전력공급 끊겨

▲ 자포리자 원전

러시아가 점령 중인 우크라이나 남부의 자포리자 원자력발전소가 이틀 넘게 외부 전력을 공급받지 못하고 있다고 리아노보스티 통신이 보도했습니다.원전 운영사 대변인인 예브게니아 야시나는 현지시간 지난 10일 저녁부터 330㎸ 예비 송전선로의 가동이 중단된 상태라고 밝혔습니다.750㎸ 주전력선은 지난 3월 24일부터 사용하지 못하는 상태입니다.외부 전력이 끊기면 원전 내 냉각 시스템이 멈추게 되고 최악의 경우 원자로 과열로 노심 용융이 일어나 방사성 물질이 대량 누출되는 재앙적 사태로 이어질 수 있습니다.현재 자포리자 원전은 비상용 디젤 발전기를 돌려 냉각을 위한 전력 수요를 충족하고 있다고 야시나 대변인은 덧붙였습니다.국제원자력기구(IAEA)는 지난 11일 성명에서 "드니프로강 건너편 변전소가 공격받으며 원전에 모든 외부 공급이 중단됐다고 보고받았다"며 이는 러시아·우크라이나 군사분쟁이 시작된 2022년 이후 19번째라고 설명했습니다.IAEA는 "발전소가 단 하나의 송전선로로만 운영되고 있어 이번 발생한 것과 같은 전력망 장애에 매우 취약한 상태"라며 비상용 디젤 발전기로 6개 원자로 냉각이 이뤄지고 있다고 지적했습니다.(사진=게티이미지코리아)