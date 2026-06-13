뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이정후, 3타수 무안타…18경기 연속 안타에서 기록 중단

유병민 기자
작성 2026.06.13 14:06 조회수
이정후, 3타수 무안타…18경기 연속 안타에서 기록 중단
▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)의 연속 경기 안타 행진이 중단됐습니다.

이정후는 오늘 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 홈경기에서 3타수 무안타에 그쳤습니다.

이로써 이정후는 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 시작된 연속 경기 안타가 18경기에서 제동이 걸렸습니다.

시즌 타율도 0.338에서 0.333(237타수 79안타)으로 조금 떨어졌습니다.

변함없이 5번타자 우익수로 선발 출장한 이정후는 0대 0인 2회말 선두타자로 나서 컵스 선발투수 하비에르 아사드를 상대로 1루수 땅볼에 그쳤습니다.

샌프란시스코가 0대 2로 뒤진 4회말 투아웃 3루에서는 이정후가 강한 땅볼 타구를 날렸으나 2루수에 잡혀 아웃됐습니다.

컵스의 왼손 사이드암 투수 호비 밀너를 상대한 7회말 원아웃 후 세 번째 타석에서는 우익수 뜬공으로 잡혔습니다.

이날 4안타에 그친 샌프란시스코는 9회말 마지막 공격에서 브라이스 엘드리지가 솔로홈런을 날리며 반격했으나 이정후 바로 앞 타자인 라파엘 데버스가 루킹 삼진으로 돌아서면서 1대 5로 패했습니다.

이정후는 지난 달 30일부터 하루도 쉬지 않고 13경기에 연속 출전했습니다.

그러나 전날 모처럼 휴식을 취한 뒤 타격감이 떨어져 아쉽게 연속 안타 기록이 끊기고 말았습니다.

애틀랜타 브레이브스의 김하성(30)은 6일 만에 경기에 나섰지만, 안타 생산에 실패했습니다.

뉴욕 메츠와 방문경기에서 8번타자 유격수로 선발 출장한 김하성은 2타수 무안타 1볼넷을 기록했습니다.

시즌 타율은 0.093(54타수 5안타)으로 더 떨어졌습니다.

송성문(29·샌디에이고 파드리스)은 볼티모어 오리올스 방문경기에 출전하지 못하고 벤치를 지켰습니다.

샌디에이고는 3대 7로 패했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지