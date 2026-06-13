이재용 "이탈리아, 특별한 국가"…페라리 회장 "한국, 영감 주는 시장"

▲ 이재용 삼성전자 회장과 베네데토 비냐 페라리 회장이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 이재명 대통령이 참석한 비즈니스 라운드테이블에서 대화를 나누고 있다.

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이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 개최된 '한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블'에서 양국의 대표 기업인들이 양국 간 협력 촉진에 앞장서겠다는 다짐을 밝혔습니다.김용범 청와대 정책실장은 12일(현지시간) 브리핑에서 비즈니스 라운드테이블 참석자들의 주요 발언을 소개했습니다.먼저 이재용 삼성전자 회장은 "이탈리아는 삼성에게 특별한 국가"라며 "밀라노 가구쇼 등은 놀라운 영감의 원천이 됐고, 삼성의 최고 디자인책임자도 이탈리아 출신"이라고 소개했습니다.그러면서 "과학 강국인 이탈리아와 기술 혁신의 한국이 힘을 합치면 다양한 첨단 산업 분야에서 협력 확대가 가능할 것"이라고 말했습니다.LS 구자은 회장은 최근 이탈리아와의 협업 성과를 소개하며 "북아프리카와 유럽을 연결하는 '지중해 허브'라는 중요성을 가진 이탈리아와 전력 인프라 분야에서 실질적 성과를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔습니다.효성 조현준 회장도 패션, 금융업 등 협력 사례를 전하며 "친환경 소재, 에너지 인프라 등 분야에서 협력을 확대해 양국 경제발전에 기여하겠다"는 포부를 전했습니다.삼양식품 김정수 회장은 한국의 라면과 이탈리아의 파스타 등 양국 면 제품의 맛과 품질을 개선하기 위한 공동 연구개발을 언급했습니다.HD현대건설기계 문재영 사장은 초감가상각제도(기업이 신규 설비를 도입할 경우 실제 구매가보다 높은 금액을 비용으로 인정해 법인세 부담을 줄여주는 제도) 관련 문제가 빠르게 해결된 것에 감사를 표하며 이탈리아 정부의 문제 해결 속도를 '페라리'에 비유하기도 했습니다.이 밖에도 LG화학·네이버·한국항공우주산업·패션그룹형지·코스맥스·큐어버스 등이 각자의 분야에서 이탈리아 기업과 협력을 확대하겠다는 포부를 밝혔습니다.이탈리아 기업들의 화답도 이어졌습니다.존 엘칸 페라리 회장은 "한국은 끊임없이 영감을 주는 시장이자 고향과 같은 국가"라고 친근함을 표하며 "전통적 럭셔리카 진출 외에도 전동화·디지털화에서 한국과 공동 연구개발(R&D) 등을 통해 협업하기를 희망한다"고 말했습니다.이와 관련해 청와대 관계자는 엘칸 회장이 이재용 회장과 27년 된 친구 사이이며, 이 회장이 과거 페라리의 사외이사를 한 적도 있다고 인연을 귀띔하기도 했습니다.엘칸 회장 외에도 이탈리아의 방위산업·조선업체인 핀칸티에리의 마조타 회장, 색조화장품 업체 키코밀라노의 도미니치 대표 등이 한국과의 협업 관계를 희망한다고 말했습니다.기업인들의 발언이 끝난 뒤 이 대통령은 "지금과 같은 대전환기에는 가치를 공유하는 국가 간 연대와 협력이 중요하다"며 "역동적으로 변화하는 세계질서 속에서 한국과 이탈리아가 함께 발전하기를 기대하고, 그 과정에서 기업인들의 중추적 역할을 기대한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 행사를 마친 뒤 즉석에서 한국 기업인들과 '사후 간담회'를 열어 기업인들의 참가에 감사의 뜻을 표하기도 했다고 김 실장은 전했습니다.기업인들에게 적극적인 정책 건의를 요청하면서 "개별 부처가 처리하기 어려운 건의는 대통령 정책실로 직접 해달라"고 당부하기도 했습니다.또 앞서 인도 방문 당시 나렌드라 모디 총리가 제안했던 양국 간 직통 핫라인이 인도 총리실과 청와대 사이에 개설됐고, 이달 하순 인도에서 '한국 비즈니스 위크'가 열리기로 확정됐다는 소식도 전달했습니다.이날 간담회장에는 행사가 열린 호텔 측에서 한국의 북중미 월드컵 첫 경기 승리를 축하하는 케이크를 준비하기도 했다고 청와대 관계자는 전했습니다.(사진=연합뉴스)