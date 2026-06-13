'AI 중의 AI' 미토스, 미 정부 지시에 서비스 전면 중단

미국 행정부가 '미토스'를 비롯한 앤트로픽의 최상위 인공지능(AI) 모델에 외국인들이 접속하는 것을 전면 금지했습니다.



앤트로픽은 "미국 정부는 국가 안보 당국의 지침에 따라 모든 외국 국적자의 '페이블5'와 '미토스5' 접근을 전면 중단하는 수출 통제 지침을 발표했다"고 밝혔습니다.



해당 지침은 해외에서 미토스에 접속하는 것뿐 아니라 미국 내에 있는 외국 국적자의 모델 접속까지 금지했습니다.



심지어 앤트로픽의 외국인 직원들도 포함됩니다.



앤트로픽은 해당 규정 준수를 위해 모든 고객에 대해 페이블5·미토스5 서비스를 즉시 중단했다고 공지했습니다.



정부 치침과 관련해 앤트로픽은 "해당 서한에는 국가 안보 우려 사항에 대한 구체적인 내용은 명시돼 있지 않았다"고 설명했습니다.



다만 앤트로픽은 악의적인 해킹이나 생화학 무기 생성 등에 악용되지 않도록 설정한 페이블5의 안전장치를 이용자들이 이른바 '탈옥'(jailbreaking) 이라고 불리는 방법을 시행해 우회할 수 있다고 정부가 보고 있는 것 같다고 추정했습니다.



이어 "이는 오해로 인한 문제로 판단된다"면서 최대한 빨리 서비스를 복구하기 위해 노력하겠다고 덧붙였습니다.



앤트로픽은 정부가 확인한 것으로 파악된 탈옥 방법은 오픈AI의 GPT-5.5를 비롯한 다른 모델들에서도 널리 활용되고 있으며, 시스템 보안을 담당하는 전문가들이 매일 사용하고 있다고 부연했습니다.



그러면서 "정부가 투명하고 공정하며 기술적 사실에 근거한 법적 절차를 통해 안전하지 않은 AI 배포를 차단할 권한을 가져야 한다고 보지만, 이번 조치는 그러한 원칙에 부합하지 않는다"고 지적했습니다.



정부는 앞서 앤트로픽의 모델 출시를 일시 중단시키려 했지만 성공하지 못하자 수출 통제 통지를 발송했으며, 미 정부의 안보 체제가 강화될 때까지 몇 주 간 이 같은 접근 제한이 이어질 것이라고 소식통은 전했습니다.



미토스는 사람이 수십 년 동안 발견하지 못한 버그를 금세 찾아내는 등 탐지 능력을 갖춘 것으로 알려지면서 전 세계 보안 업계에 이른바 '미토스 충격'이라 불리는 우려를 촉발했습니다.