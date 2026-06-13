'발로건 대회 1호 멀티골' 미국, 파라과이에 4-1 완승

▲ 동료들과 골 세리머니 하는 미국 대표팀 발로건(20번)

미국에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 공동개최국 미국이 파라과이를 완파하고 기분 좋게 대회를 시작했습니다.마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 미국 축구대표팀은 오늘 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 열린 대회 조별리그 D조 1차전에서 상대 자책골과 폴라린 발로건의 대회 1호 멀티 골, 조반니 레이나의 쐐기골을 엮어 파라과이에 4대 1로 크게 이겼습니다.미국-파라과이전은 멕시코, 캐나다와 함께 이번 대회를 개최하는 미국에서의 첫 경기였습니다.경기에 앞서 걸그룹 블랙핑크의 리사 등이 꾸민, 이번 대회 세 번째 개막식이 열렸습니다.전날 A조 멕시코가 남아프리카공화국을 2대 0으로 누르고 이날 B조 캐나다가 보스니아 헤르체고비나와 1대 1로 비긴 데 이어 미국이 승리하면서 이번 대회 공동 개최국은 무패로 1차전을 마쳤습니다.미국과 파라과이가 월드컵 무대에서 만난 것은 이번이 두 번째입니다.1930년 우루과이에서 열린 제1회 대회 조별리그 이후 96년 만에 재대결이 성사됐습니다.당시에는 미국이 버트 파테노드의 월드컵 역사상 첫 해트트릭으로 3대 0으로 이긴 바 있습니다.이날 경기의 균형은 이른 시간에 깨졌습니다.전반 7분 미국 크리스천 풀리식이 개인기로 수비수 두 명을 제치고 페널티박스 안 왼쪽으로 침투한 뒤 웨스턴 매케니에게 패스했고, 매케니가 다시 중앙으로 연결한 공이 파라과이 미드필더 다미안 보바디야의 발에 맞고 자책골이 됐습니다.이번 대회에서 처음 나온 자책골입니다.이후 미국은 풀리식이 버틴 왼쪽을 중심으로 집요하게 파라과이를 공략하면서 공세를 이어갔습니다.'물 보충 휴식'(하이드레이션 브레이크) 직후인 후반 28분에는 발로건이 골 지역 왼쪽에서 왼발슛으로 추가 골을 넣었으나 오프사이드로 득점은 취소됐습니다.하지만 발로건은 3분 만에 아쉬움을 털어냈습니다.전반 31분 수비 뒤 공간으로 빠져들어 간 풀리식이 페널티지역 왼쪽에서 내준 컷백 패스를 발로건이 골문 정면으로 달려들며 오른발로 마무리해 결국 골맛을 봤습니다.미국은 추가시간이 흐르던 전반 50분 말리크 틸먼의 패스를 이어받은 발로건이 경합을 이겨내고 수비 한 명을 더 제친 뒤 페널티지역 중앙에서 강력한 왼발슛으로 승부를 더 기울였습니다.미국은 후반 시작하며 풀리식을 빼고 시배스천 버홀터를 투입했습니다.파라과이는 자책골을 넣은 보바디야를 빼고 마우리시오를 내보낸 뒤 잠시 분위기를 바꿔놓는 듯했습니다.그러나 미국이 강한 압박으로 곧바로 흐름을 되찾았습니다.파라과이는 후반 28분에 가서야 골키퍼의 롱킥으로 이어간 공격에서 훌리오 세사르 엔시소의 패스를 이어받은 마우리시오가 골 지역 왼쪽에서 왼발슛으로 만회 골을 터트려 무득점에서 벗어나는 데 성공했습니다.하지만 더는 미국 골문을 열지 못했습니다.오히려 파라과이의 넓어진 뒤 공간을 노린 미국이 여러 차례 위협적인 장면을 만들었습니다.미국은 후반 53분 레이나의 득점으로 승부에 쐐기를 박았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)