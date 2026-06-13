영화 '군체', 개봉 24일 만에 관객 500만 명 돌파

연상호 감독의 좀비 영화 '군체'가 개봉 24일째인 오늘(13일) 관객 수 500만 명을 넘어섰습니다.



배급사 쇼박스는 오늘 오전 '군체'가 500만 명을 돌파했다고 밝혔습니다.



올해 개봉작 중 500만 명 고지를 밟은 작품은 '왕과 사는 남자'에 이어 '군체'가 두 번째입니다.



지난달 21일부터 스크린에 걸린 '군체'는 개봉 4일 차에 100만 명, 5일 차에 200만 명, 10일 차에 300만 명, 14일 차에 400만 명을 넘어서는 등 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 관객을 모았습니다.



다만 500만 명 돌파 시점은 올해 1천600만 명 넘는 관객을 모은 '왕과 사는 남자'보다 느렸습니다.



'왕과 사는 남자'가 500만 명을 넘어선 시점은 개봉 18일 차로, '왕과 사는 남자'의 관객 수는 어제까지 1천689만 5천여 명이었습니다.



'군체'는 감염 사태가 벌어진 폐쇄된 빌딩에서 생존자들이 살아남으려는 이야기를 그렸습니다.



연 감독이 '부산행'(2016), '반도'(2020) 등에 이어 선보이는 좀비물로, 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연했습니다.



영화 '군체'의 5백만 돌파 소식에 최휘영 문화체육관광부 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 전지현과 함께 영화 속 감염자를 흉내 낸 사진 등을 올리며 '군체'의 500만 명 돌파를 축하했습니다.



최 장관은 "감염자를 온몸 오싹한 공포로 소름 끼치게 연기하신 현대 무용수, 안무가, 배우님들을 매우 추앙한다"며 "어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 압도적인 표정과 움직임은 가히 예술의 경지였다. 아낌없는 박수를 보낸다"고 밝혔습니다.