'어째 이런 일이'…미래에셋 '스페이스X 공모주' 전량 삭감

스페이스X의 기업공개(IPO)에 인수단으로 참여한 미래에셋증권에 배정될 예정이었던 공모주 물량이 전량 삭감되는 일이 벌어졌습니다.



금융투자업계에 따르면 스페이스X는 당초 이번에 매각할 클래스A 보통주 5억5천555만5천555주 가운데 231만4천815주를 미래에셋증권에 배정하기로 했습니다.



그러나, 대표주관사인 골드만삭스는 최종 배정 과정에서 인수단으로 참여한 미래에셋증권 등에 판매 가능한 물량을 배정하지 않은 것으로 전해졌습니다.



나스닥 상장 직후 기관투자자를 중심으로 수요가 폭증하자 물량을 재배정한 데 따른 결과인 것으로 알려졌습니다.



미국 증권거래위원회(SEC) 공시자료에 기재된 인수수량은 인수단 참여에 따른 인수 비율(Underwriting Commitment)을 의미하며, 실제 투자자에게 판매 가능한 최종 물량 배정(Allocation)과 차이가 있을 수 있습니다.



미래에셋증권 관계자는 "각 인수인이 실제 배정받는 판매 물량은 대표주관사의 최종 재량에 따라 결정되는데 이 과정에서 배정된 물량이 없어져 고객 분들께 불편을 드리게 돼 송구하다"고 말했습니다.



이에 따라 미래에셋증권은 지난 10일까지 진행했던 스페이스X 공모주 청약에 참여한 국내 개인·법인 전문투자자와 기관 투자자들로부터 받은 청약 증거금을 오늘(13일) 새벽 전액 환불 처리했습니다.



미래에셋증권이 최근 1, 2차로 나누어 진행한 스페이스X 청약은 총 목표금액이 5억 달러로 작지 않았는데도 판매개시후 1∼2분만에 완판되는 등 큰 관심을 끌었는데 결국 없던 일이 돼 버린 것입니다.



미래에셋증권은 "이번 공모주 청약 결과를 기다려주신 고객 여러분께 불편을 드리게 된 점에 대해 송구스럽게 생각하며, 앞으로도 투자자 보호와 안정적인 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.



한편, 나스닥에 상장된 스페이스X는 공모가 대비 19.34% 오른 161.11달러에 거래를 마치며 성공적 데뷔를 마쳤습니다.



스페이스X는 이번 IPO를 통해 역대 최대규모인 750억 달러 우리 돈 약 114조원을 조달했습니다.