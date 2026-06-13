'관중 부풀리기' 논란에 FIFA "좌석 아닌 통로에 서 있어서"

▲ 과달라하라 스타디움

2026 북중미 월드컵이 개막하자마자 불거진 '관중 부풀리기' 논란에 국제축구연맹(FIFA)이 "검증된 운영 데이터를 바탕으로 집계한 것"이라며 반박했습니다.FIFA는 어제 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 체코의 대회 조별리그 A조 1차전 경기에 4만4천985명의 관중이 입장했다고 발표했습니다.과달라하라 스타디움이 약 4만6천석 규모인 점을 고려하면 만석에 가까웠던 셈입니다.하지만 일부 경기장 사진을 보면 빈 좌석이 많이 드러나 FIFA가 관중 수를 부풀린 것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.지나치게 비싼 티켓 가격 때문 아니냐는 비판도 뒤따랐습니다.그러자 FIFA가 바로 해명에 나섰습니다.FIFA는 13일 "공식 관중 수는 경기 중 특정 시점의 좌석 점유율을 시각적으로 평가한 것이 아니라, 스캔 된 입장권 수와 경기장 내에 실제로 입장한 관중 수를 반영한 것"이라고 밝혔습니다.이어 "FIFA는 경기장 관리 당국 및 티켓 판매팀과 긴밀히 협력해 발표되는 모든 수치가 검증된 운영 데이터에 기반하도록 하고 있다"고 강조했습니다.거의 만석인 경기장 사진도 공개한 FIFA는 "어제 과달라하라 경기장에서 입장권을 소지한 일부 팬이 경기 내내 지정된 좌석에 앉아 있지 않고 경기장 통로에 서 있는 모습이 확인됐다는 점도 참고해 달라"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)