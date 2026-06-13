뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

영국 싱글 차트서 케데헌 '골든' 47위·캣츠아이 '핑키 업' 56위

조윤하 기자
작성 2026.06.13 09:58 조회수
영국 싱글 차트서 케데헌 '골든' 47위·캣츠아이 '핑키 업' 56위
▲ '케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스 가창 가수들

영국 오피셜 싱글·앨범 차트 '톱 100'에서 K팝 관련 곡과 음반이 장기간 진입하며 인기를 이어갔습니다.

현지시간으로 어제(12일) 오피셜 차트에 따르면 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)은 싱글 차트 '톱 100'에서 47위로 51주 연속 진입했습니다.

또, 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 '핑키 업'(PINKY UP)은 56위로 9주 연속 차트인했습니다.

앨범 차트 '톱 100'에서는 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 37위로 12주 연속 이름을 올렸습니다.

한편, '팝의 황제' 마이클 잭슨은 싱글 차트 '톱 100'에 '빌리 진'(Billie Jean·5위), '비트 잇'(Beat It·8위), '휴먼 네이처'(Human Nature·15위), 잭슨 파이브 명의의 '아이 원트 유 백'(I Want You Back·39위) 네 곡을 진입시켰습니다.

또한 앨범 차트 '톱 100'에도 '디 에센셜'(The Essential·2위), '스릴러'(Thriller·6위), '배드'(Bad·11위), '오프 더 월'(Off The Wall·74위) 네 개의 음반을 올려 식지 않은 인기를 증명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지