'개막전 완승' 멕시코, 여유로운 회복 훈련…한국전 대비 돌입

▲ 12일(현지시간) 멕시코 대표팀의 훈련 모습

2026 북중미 월드컵 전체 첫 경기를 완승으로 장식한 멕시코 축구 대표팀이 기쁨을 뒤로하고 조별리그 A조 선두 경쟁의 분수령이 될 한국과의 경기 준비에 돌입했습니다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 축구 대표팀은 오늘 멕시코시티의 국가대표 훈련 센터에서 회복 훈련에 나섰습니다.미국, 캐나다와 더불어 이번 대회 공동 개최국이자 한국과 함께 조별리그 A조에 속한 멕시코 대표팀은 전날 멕시코시티 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 1차전에서 2대 0으로 승리하며 A조 선두(승점 3·골 득실 2)에 올랐습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국은 같은 날 멕시코 과달라하라 스타디움에서 이어 개최된 체코를 2대 1로 꺾으면서 승점 3, 골 득실 1을 기록, 멕시코와 A조 선두권을 형성했습니다.이제 멕시코는 한국시간 19일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 열릴 한국과의 2차전을 준비합니다.사실상 A조 1위의 향방이 결정될 수 있는 한 판입니다.아기레 감독은 남아공전 승리 이후 "이제 한국과의 경기가 가장 중요하다. 다른 것은 부가적이며, 우선순위가 아니다"라며 "한국에 집중하고 있고, 그들보다 더 나은 모습을 보여주고자 노력하고 있다"고 말했습니다.기분 좋은 승리 이후 24시간도 채 지나지 않은 가운데 멕시코 선수들은 대체로 여유롭고 밝은 표정으로 훈련장에 들어섰습니다.생애 첫 월드컵 득점포를 개막전 선제 결승 골로 장식한 공격수 훌리안 키뇨네스(알카디시아)를 비롯해 후반 추가 시간 예상치 못한 퇴장을 당한 핵심 수비수 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)까지 모두 그라운드에 나서서 회복에 집중했습니다.미디어에 공개된 15분 동안 선수들은 가벼운 달리기로 그라운드 주변을 돌고서 미니 허들 등을 활용한 풋워크 위주의 운동 이후 트래핑과 리프팅 등으로 몸을 풀었습니다.그라운드 중앙에는 두 개의 육각형이 그려졌고, 한쪽 육각형에는 4개의 미니 골대가 설치돼 비공개 시간 동안 세부적인 움직임을 다듬었을 것으로 보입니다.멕시코 대표팀은 한국으로 치면 천안의 코리아풋볼파크와 같은 국가대표 훈련장인 이곳에서 담금질을 이어가다가 2차전 이틀 전인 현지시간 16일 결전지인 과달라하라로 들어갈 계획입니다.멕시코 대표팀 관계자는 "그날에도 오전에 한 차례 훈련을 진행한 뒤 오후에 과달라하라로 이동할 것으로 보인다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)