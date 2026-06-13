ETF 자금 유출에…비트코인, 최고가 대비 반토막

최근 가상자산 시가총액 1위인 비트코인 가격이 6만 달러를 밑돌며 52주 최저가를 기록했습니다.



13일 가상자산 정보업체 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 지난 6일 오전 5만 9천달러대로 떨어졌습니다.



이후 5만 9천달러∼6만 4천달러대에서 등락 중입니다.



비트코인은 지난해 10월을 고점으로 하락세를 보이면서 역대 최고가였던 지난해 10월 7일, 12만 6천198달러와 비교하면 절반 이상 내렸습니다.



이 같은 약세는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출, 스트래티지의 비트코인 매각 결정, 스페이스X 상장 등이 복합적으로 영향을 미친 결과로 풀이됩니다.



타이거리서치에 따르면 지난달 비트코인 현물 ETF에서 23억 달러(약 3조 5천억 원) 이상의 자금이 빠져나가, 올해 월간 이탈 규모 중 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다.



해외 파생상품 거래소들이 전통 자산인 주식 관련 무기한 선물 상품을 잇달아 내놓으며 레버리지 수요가 분산된 것도 비트코인 유동성에 부정적 영향을 줬습니다.



이달 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등에 최대 20배로 베팅할 수 있는 무기한 선물 상품을 잇달아 상장한 것이 대표적입니다.



향후 비트코인 가격에는 미국의 '디지털자산 시장 명확성법'(클래러티법) 상원 통과 여부와 '전략적 비트코인 준비금'(SBR) 논의 등이 영향을 미칠 전망입니다.