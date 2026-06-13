한화 이글스 출신 와이스, MLB 휴스턴서 방출 대기

▲ 라이언 와이스

지난해 KBO리그 한화 이글스에서 맹활약했던 오른손 투수 라이언 와이스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스 입단 반시즌 만에 방출 수순을 밟게 됐습니다.휴스턴 구단은 오늘 와이스를 방출 대기(DFA·Designated for assignment) 조처했다고 발표했습니다.2024시즌 도중 한화에 입단한 와이스는 2025시즌 30경기에서 16승 5패 평균자책점 2.87 탈삼진 207개를 기록하는 등 빼어난 활약을 펼치며 팀의 한국시리즈 진출을 이끌었습니다.높은 평가를 받은 와이스는 시즌 종료 후 휴스턴과 계약기간 1년 총액 260만 달러(약 40억원)에 계약을 맺고 미국으로 돌아갔습니다.와이스는 올 시즌 개막 로스터에 포함돼 빅리거의 꿈을 이뤘으나 정규리그 9경기에서 3패 평균자책점 7.62의 저조한 성적을 거둔 뒤 마이너리그로 강등됐습니다.마이너리그 트리플A에서도 반등하지 못했습니다.5경기에서 승리 없이 3패 평균자책점 8.41로 부진했고, 결국 휴스턴은 와이스와 인연을 마무리하기로 했습니다.방출 대기 통보를 받은 와이스는 영입 의사를 밝힌 팀이 나타나면 곧바로 이적할 수 있지만, 그를 원하는 팀이 나타나지 않으면 마이너리거로 신분이 바뀌거나 자유계약선수(FA)가 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)