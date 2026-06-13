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오타니, 무릎 통증으로 화이트삭스전 선발 제외 "심각하진 않아"

유병민 기자
작성 2026.06.13 09:30 조회수
오타니, 무릎 통증으로 화이트삭스전 선발 제외 "심각하진 않아"
▲ 오타니 쇼헤이

'슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 왼쪽 무릎 통증으로 오늘 시카고 화이트삭스와 방문 경기 선발 라인업에서 제외됐습니다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 미국 일리노이주 시카고 레이트 필드에서 열리는 화이트삭스전을 앞두고 MLB닷컴 등 현지 매체에 "오타니는 정밀 검사 결과 큰 이상이 발견되지 않았으나 무릎이 조금 부었다"며 "부상자 명단(IL)에 올릴 정도로 심각한 상황은 아니라서 휴식만 주기로 했다"고 밝혔습니다.

다음 선발 등판 일정에 관한 질문엔 "예정대로 (17일에) 던질 것"이라며 "타자로도 내일이나 모레쯤 라인업에 들어갈 것으로 기대한다"고 말했습니다.

오타니는 12일 미국 펜실베이니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와 방문경기 중 왼쪽 무릎을 다쳐 7회초 공격 때 대타로 교체됐습니다.

오타니는 올 시즌 타자로 타율 0.305, 13홈런, 40타점, 6도루, OPS(출루율+장타율) 0.964를 기록했고, 투수로는 11경기에서 6승 2패 평균자책점 1.06의 특급 성적을 거두고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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