로마에서 한-이탈리아 기업인 행사…이재용 "더 열심히 해야죠"

▲ 이재용 삼성전자 회장과 류진 한국경제인협회장이 지난 2월 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에서 대화하고 있다

이탈리아 로마 시내에서 열린 '한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블'에서 류진 한국경제인협회 회장이 양국 경제협력의 중요성을 강조했습니다.류 회장은 인사말에서 "모든 길은 로마로 통한다"며 "이곳에서 또 하나의 길 열어가고자 한다. 양국 경제계가 함께 개척하는 이 길이 미래와 세계시장으로 힘차게 뻗어가길 희망한다"고 말했습니다.이어 "한국과 이탈리아는 가장 이상적인 파트너다. 이미 견고한 공급망 협력이 이뤄지고 있으며 방산에서도 안보 파트너십을 강화 중"이라며 "이제 인공지능(AI), 항공우주, 재생에너지, 로보틱스 등 첨단산업으로 확장할 차례"라고 진단했습니다.그러면서 "최근에는 K뷰티의 이탈리아 진출이 주목받고 있다. 하이패션 등 라이프스타일에서도 세계적인 브랜드 파워 창출을 기대한다"고 말했습니다.류 회장은 또 현지 시각 이날 오전 열린 월드컵 첫 경기에서 한국이 체코에 승리한 것을 언급하며 "로마는 역사적이고 아름다운 도시만이 아닌, 하루아침에 우리에게 행운의 도시가 됐다"고 언급하기도 했습니다.이어 "바쁜 일정에도 양국 경제인과 뜻깊은 자리를 함께해 준 이 대통령께 감사드린다. 양국 관계를 특별 전략적 동반자 관계로 격상시키고 미래 협력의 장을 열어주신 것에 경의를 표한다"고 밝혔습니다.이재용 삼성전자 회장은 행사 전 기자들을 만나 '외국에서 한국 제조업 기술에 대한 관심이 커지는데 체감이 되나'라는 질문을 받자 "저희가 더 열심히 해야죠"라고 답했습니다.이 회장은 존 엘칸 페라리 회장과의 인연에 대한 질문에는 "저희가 디스플레이 납품을 한다"며 "(엘칸 회장은) 페라리 뿐 아니라 스텔란티스의 회장이기도 한데, 스텔란티스와 삼성 SDI가 배터리 합작 공장도 같이 짓고 있다"고 언급하기도 했습니다.이날 행사에 참석한 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무부 장관은 "먼 곳에서 방문한 대규모 사절단에 감사드린다. 언제든 한국 기업을 환대하겠다"고 약속했습니다.이탈리아 경제인연합회 조르조 마르시아이 부회장 역시 "한국의 산업 모델은 장기적 비전과 세대를 넘겨 기업을 이끌고 지켜가는 가족적 가치 위에 세워져 있다"며 "이탈리아 자본주의 역시 가족 기업이 큰 부분을 차지한다. 양측의 DNA가 같은 것"이라고 공통점을 부각했습니다.(사진=연합뉴스)