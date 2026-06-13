"당권은 짧다" 정면충돌…"좌표 찍기·문자 폭탄"

<앵커>



차기 당권을 둘러싼 민주당 내 계파 충돌이 격해지고 있습니다. '정권은 짧다'고 발언한 정청래 대표의 말을 두고, 친명계에선 '당권은 짧다'며 정 대표를 직격했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



어제(12일) 광주광역시에서 당 최고위원회의를 주재한 민주당 정청래 대표.



당 대표 경선의 최대 승부처로 불리는 호남의 당심에 호소하는 듯 이렇게 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 호남이 없었다면 대한민국의 민주주의가 이만큼 자랄 수 있었을까.]



하지만 친명계 최고위원들은 지방선거 결과에 책임지고 연임을 포기하라는 요구를 정 대표에게 면전에서 던졌고,



[황명선/민주당 최고위원 : 많은 분들은 뻔뻔한 지도부라고 이야기합니다. 책임 있는 자세를 촉구합니다.]



"국민은 영원하고, 정권은 짧다"는 정 대표의 발언도 이렇게 되갚았습니다.



[강득구/민주당 최고위원 : 국민과 당원은 영원하지만, 당권은 짧습니다.]



그러자 친청계는 정 대표와의 당권 경쟁이 유력한 김민석 총리에게 날을 세웠습니다.



[문정복/민주당 최고위원 : 대통령 순방 중 국가를 대리하는 책임자가 연이틀이나 당선자 워크숍에서 축사하고 사진 찍는 것이 급박한 업무일 것은 아닙니다.]



대의원과 권리당원의 표 비중을 똑같게 바꾼 '전 당원 1인 1표제'는 정 대표의 브랜드로 꼽히는데, 전현희, 김남희 의원이 청년과 중도층 민심 등을 반영할 보완책 등이 필요하다고 공개적으로 지적하자, 정 대표는 두 의원 이름이 적시된 언론 보도를 SNS에 공유하며 "1인 1표제는 민주주의 자체"라고 반박에 나섰습니다.



다시 두 의원은 "공개적 좌표 찍기에 밤새 욕설과 문자 폭탄을 받았다", "사과와 해명을 요청한다"고 반발했습니다.



정 대표가 "검찰의 보완수사권 전면 폐지"라고 어제 SNS에서 공언한 데 대해선, 정성호 법무장관이 기자간담회를 통해 "검찰이 수사에 손을 아예 안 댄다면 피해자 보호를 위한 대안이 있느냐"며 "경찰에 수사를 다 맡길 수 없다"고 '보완수사권 폐지' 반대의 뜻을 분명히 했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이연준·김예지)