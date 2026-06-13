1. 16년 만의 월드컵 1차전 승리…32강 진출 '청신호'



북중미월드컵에서 우리 축구대표팀이 황인범의 동점골과 오현규의 역전골로 체코에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 16년 만의 1차전 승리를 거둔 축구대표팀은 일주일 뒤 멕시코를 상대로 32강행 조기확정을 노립니다.



2. "'무번호 용지' 번호 매기다 대응 못해"…"총체적 부실"



중앙선관위 진상규명위원회가 투표용지 부족 사태에 대한 중간 조사 결과를 발표했습니다. 서울시 선관위가 추가 투입해야 할 '무번호 투표용지'에 일련번호를 기입하다가 제때 대응을 못한 걸로 파악됐는데, 진상규명위는 '총체적 부실'로 규정했습니다.



3. 트럼프 "종전 MOU 서명, 주말이나 월요일에 가능할 것"



미국과 이란의 종전 협상이 급물살을 타고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 이번 주말이나 월요일에 양해 각서에 서명할 수 있다고 밝힌 데 이어, 이란 외무장관도 그 어느 때보다 타결에 가까워졌다고 화답했습니다.



4. '평양 무인기 침투' 윤 1심 징역 30년…"계엄 명분 목적"



평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 30년이 선고됐습니다. 재판부는 윤 전 대통령이 북한과의 긴장 관계를 조성해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 작전을 지시했다고 봤습니다.