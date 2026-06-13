머스크 "스페이스X가 달과 화성, 그 너머까지 데려다주길 바라"

▲ 스페이스X

일론 머스크가 스페이스X의 나스닥 상장 기념행사를 열고 누구든 원하는 사람을 우주 멀리 보내주는 기업이 되길 바란다는 포부를 밝혔습니다.CNBC방송과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 머스크는 12일(현지시간) 미국 텍사스주 스페이스X 본사 스타베이스에서 임직원 앞에서 연설하며 "스페이스X가 여러분을 달과 화성, 그리고 궁극적으로는 그 너머까지 데려다줄 수 있기를 바란다"고 말했습니다.그는 창업 초기를 되돌아보며 "(캘리포니아주) 엘 세군도의 한 창고에서 시작한 작은 회사가 이제는 역대 최고 IPO를 하게 된다니 믿기 어렵다"면서 "스페이스X가 성공할 확률을 10% 미만으로 봤었다"고 회고했습니다.이어 "사람들에게 우리는 아마 실패할 것이지만, 시도는 해봐야 한다. 그렇지 않으면 진정한 우주 시민이 되지 못할 것이기 때문이라고 말해왔다"며 "다른 우주항공 기업도 있었지만, 그들은 '스타트렉'을 실현하거나 SF소설 속 이야기를 현실로 만드는 기술을 추구하지 않았다"고 지적했습니다.머스크는 "스페이스X는 SF에서 허구(fiction)를 빼고 모두에게 짜릿하고 영감을 주는 미래를 창조하는 것이 목표"라며 "몇몇 우주비행사만이 아니라 달에 가고 싶어 하는 사람, 화성에 가고 싶은 이 모두를 데려다 줄 수 있기를 바란다. 우리 팀과 함께라면 이를 반드시 해낼 수 있을 것"이라고 강조했습니다.통상 상장 당일에는 주요 경영진이 뉴욕 증권거래소에서 개장을 알리는 '오프닝 벨'을 울리지만, 이날 머스크는 텍사스 본사에서 직원들과 이를 함께 했습니다.뉴욕에는 귄 숏웰 스페이스X 사장이 찾아가 행사를 진행했습니다.개장 및 상장을 알리는 오프닝벨을 울림과 동시에 뉴욕과 텍사스 행사장 배경에는 스페이스X의 우주선이 하늘을 향해 발사되는 모습이 담겼고, 엘튼 존의 노래 '로켓맨'이 울려 퍼졌습니다.스페이스X는 이날 나스닥과 나스닥 텍사스에 상장됐으며, 실제 거래는 이날 중 이뤄질 예정입니다.