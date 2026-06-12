김재열 국제빙상연맹 회장, 2030년까지 연임…IOC 위원 자격도 유지

▲ 김재열 국제빙상경기연맹 회장이 12일 스페인 테네리페에서 열린 제60차 ISU 정기총회 회장 선거에서 재선에 성공한 뒤 당선 소감을 밝히고 있다.

김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 재선에 성공했습니다.김 회장은 오늘(12일) 스페인 테네리페에서 열린 제60차 ISU 정기총회 회장 선거에 단독 후보로 출마해 당선됐습니다.임기는 2030년까지 4년입니다.이로써 김 회장은 국제올림픽위원회(IOC) 위원과 집행위원 자격을 유지하게 됐습니다.IOC 위원 및 집행위원은 해당 국제연맹(IF) 회장직을 전제로 부여됩니다.이번 재선으로 한국은 국제 스포츠 외교 무대에서 영향력을 이어가게 됐습니다.아울러 김재열 회장은 고(故) 김운용 전 세계태권도연맹(WT) 총재와 조정원 현 WT 총재, 박용성 전 국제유도연맹 회장, 강영중 전 세계배드민턴연맹 회장에 이어 한국인으로는 5번째로 IF 회장 연임에 성공한 인물이 됐습니다.김 회장은 IOC가 역점을 두고 추진하는 핵심 개혁 프로젝트인 '핏 포 더 퓨처'(Fit for the Future) 워킹그룹의 핵심 멤버로도 활동을 이어갑니다.이 프로그램은 올림픽 종목 구성 등 미래 방향을 논의하는 프로젝트입니다.김재열 회장은 제일모직 사장으로 재직하던 2011년 대한빙상경기연맹 회장을 맡았고, 이후 2018 평창 동계 올림픽 조직위원회 부위원장, 대한체육회 부회장, 2022 베이징 동계올림픽 IOC 조정위원회 위원, ISU 집행위원 등을 역임하며 국제 스포츠 행정가로 활동했습니다.2022년엔 ISU 역사상 최초의 비유럽인 출신 회장에 선출돼 마케팅 혁신과 조직 개혁을 추진했습니다.특히 쇼트트랙 심판 판정 시스템 개선 등을 통해 공정성을 강화했다는 평가를 받았습니다.지난해 ISU 보스턴 피겨스케이팅 세계선수권대회에서는 LED 링크 보드와 디지털 키스 앤드 크라이 존 설치, TV 중계 그래픽 개선 등으로 팬들의 관람 환경을 한층 끌어올렸습니다.이런 변화는 올해 프라하 피겨스케이팅 세계선수권대회에서 12만 7천여 명의 관중이 입장하는 흥행으로 이어졌습니다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 중 ISU 소셜미디어 채널은 2022 베이징 대회와 비교해 약 37배 성장한 4억 800만 회의 영상 조회수를 기록하기도 했습니다.김 회장은 또한 쇼트트랙 월드투어를 새롭게 출범시켜 쇼트트랙 성장 잠재력을 극대화했으며 태국, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE), 조지아 등에서 ISU 대회를 개최하며 빙상의 저변 확대에 힘썼습니다.선수 중심 정책도 적극 추진했습니다.그 일환으로 2026-2027시즌부터 선수 상금을 기존 540만 달러에서 1100만 달러로 두 배 이상 늘리기로 했습니다.김 회장은 성장, 기회, 혁신, 선수 보호, 화합 등 5대 축으로 짠 개혁 청사진인 'ISU 비전 2030'을 추진하고 있으며 2024년엔 ISU 역사상 처음으로 정관과 의사결정 구조를 현대화하는 개정안을 통과시켰습니다.이 같은 성과를 바탕으로 김 회장은 올해 2월 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간에 열린 IOC 총회에서 IOC 주요 의제를 결정하는 IOC 집행위원에 선출됐습니다.(사진=ISU 제공, 연합뉴스)