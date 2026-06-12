SSG, 불펜 힘으로 삼성 꺾고 3연패 탈출

▲ SSG 이로운

프로야구 8위 SSG 랜더스가 3위 삼성 라이온즈를 꺾고 3연패에서 탈출했습니다.SSG는 오늘(12일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 삼성과 방문경기에서 불펜 필승조를 모두 쏟아내며 5-3으로 승리했습니다.SSG는 1대 0으로 앞선 4회초 최정의 좌전 안타와 기예르모 에레디아의 스트레이트 볼넷으로 1아웃 1, 2루 기회를 만든 뒤 최지훈이 우중간 2타점 적시 2루타를 폭발하면서 3대 0으로 달아났습니다.그러나 4회말 수비에서 선발 타케다 쇼타가 극심한 제구 난조로 안타 5개를 얻어맞으며 3실점 해 3대 3 동점을 허용했습니다.승부는 허리 싸움에서 갈렸습니다.SSG는 5회부터 이로운, 문승원, 노경은, 김민, 조병현 등 핵심 불펜을 쏟아내며 사자 군단의 공격을 막아냈습니다.그 사이 타선은 삼성 불펜을 상대로 점수를 짜냈습니다.최정은 3대 3으로 맞선 6회초 좌월 솔로 홈런을 쳐 결승점을 뽑아냈습니다.7회엔 상대 팀 실책과 조형우의 희생번트, 박성한의 좌전 안타로 만든 1사 3루에서 정준재가 좌익수 희생타를 날려 천금 같은 득점을 올렸습니다.최정은 홈런 포함 4타수 2안타 1타점 2득점으로 활약했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)