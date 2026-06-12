이란 외무부 "'종전 MOU' 승인 내부 조율 단계"

이란 외무부는 미국과의 종전 양해각서(MOU)에 대해 관련 기관들이 승인 여부를 내부 조율 중이라고 현지 시간 12일 밝혔습니다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 메흐르통신에 "잠정 합의안(양해각서)에 대한 승인은 국내에서 내부 조율 단계로, 아직 최종 결정은 내려지지 않았다"고 말했습니다.



이어 "관련된 국가 기관들이 합의안의 세부 조항 하나하나와 모든 잠정 합의에 대해 결론을 내야 한다"고 덧붙였습니다.



양해각서 서명식 일정과 장소에 대해선 "어떤 합의든 최종 결과가 나와야 공식적으로 발표할 수 있다"며 "최종 결과가 나오면 즉시 발표할 것"이라고 답했습니다.



또 "양해각서 서명 방식 등에 대한 구체적 사항은 다음 단계에서 논의될 예정이며 이와 관련해 지금까지 제기된 내용은 대체로 언론의 추측성 보도에 불과하다"고 말했습니다.



이란의 강경 성향 매체 파르스통신은 이날 대미 협상단에 정통한 소식통을 인용해 "양해각서 서명식이 일요일(14일) 제네바에서 열린다는 일부 서방 언론과 트럼프의 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 보도했습니다.



그러면서 "기본적으로 이란의 (합의안) 검토와 의사결정 과정이 아직 끝나지 않았다"고 덧붙였습니다.