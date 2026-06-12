장유빈, KPGA 클래식 2R 선두 껑충…1년 8개월 만의 우승 도전

▲ 아이언샷 날리는 장유빈

장유빈이 변형 스테이블포드 방식으로 펼쳐진 한국프로골프, KPGA 투어 KPGA 클래식 위드 아임비타 2라운드에서 단독 선두로 뛰어올랐습니다.장유빈은 제주 서귀포의 사이프러스 골프 & 리조트 북서코스에서 열린 대회 2라운드에서 버디만 6개로 6언더파 66타, 12점을 기록해 중간 합계 27점으로 박정훈, 박은신(이상 26점)을 한 점 차로 따돌렸습니다.KPGA 투어 통산 3승의 장유빈은 2023년 항저우 아시안게임에서 단체전 금메달을 획득했고 2024년 KPGA 투어에서 우승 2회, 준우승 5회 등의 성적을 내며 대상, 상금 등 6관왕에 올랐습니다.지난해에는 한국 선수로는 처음으로 LIV 골프에 진출했으나 왼손 엄지 인대 부상 등으로 고전하며 13개 출전 대회에서 모두 20위 밖의 저조한 성적을 거뒀고, 시드 확보에 실패하면서 국내 무대로 돌아왔습니다.장유빈은 복귀 후 두 번째 대회인 우리금융챔피언십에서 공동 2위에 올랐고, 이번 대회를 통해 2024년 10월 백송홀딩스 아시아드CC 부산오픈 이후 1년 8개월 만의 우승을 노립니다.이날 10번 홀에서 시작한 장유빈은 11번 홀에서 첫 버디를 잡았고, 13번 홀과 14번 홀에서 연속 버디를 낚으며 전반에만 6득점 했습니다.이후 파 세이브 행진을 펼치다가 1번 홀에서 라운드 네 번째 버디를 작성했습니다.5번 홀에선 1.7ｍ 버디 퍼트를 성공했습니다.파5 8번 홀에선 두 번째 샷이 벙커에 떨어졌으나 세 번째 샷을 홀 1ｍ에 붙이면서 버디를 추가했습니다.1라운드에서 이날 보기 없이 버디만 8개를 잡아내며 2위에 올랐던 정재현은 이날 6점을 올리면서 중간 합계 22점으로 6위에 자리 잡았습니다.지난해 이 대회 우승자이자 변형 스테이블포드 방식 대회에서만 통산 2승을 거둔 배용준은 이날 10점, 중간 합계 12점으로 전날 공동 76위에서 공동 40위로 뛰어올랐습니다.개인 통산 59억 1,179만 6,335원의 상금을 쌓아 투어 최초로 상금 60억 원 돌파에 도전하는 박상현은 중간 합계 6점 공동 88위로 컷 탈락했습니다.변형 스테이블포드는 타수 대신 각 홀 성적에 따라 점수를 부여해 순위를 가리는 방식입니다.파는 0점, 버디는 2점, 이글은 5점, 앨버트로스는 8점이 주어지고 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리됩니다.(사진=KPGA 투어 제공, 연합뉴스)