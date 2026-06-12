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[날씨/XR] 낮 최고 32도 '불볕더위'…곳곳 소나기

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작성 2026.06.12 21:35 조회수
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내일(13일)은 내륙을 중심으로 30도를 웃돌며 덥겠습니다.

덥고 습한 남서풍이 유입되면서 서울의 낮 기온 31도로 오늘보다 3도가량 더 오르겠습니다.

주말 동안 소나기 예보도 있어 참고하셔야겠습니다.

내일은 호남 내륙에, 일요일에는 서쪽 지역 중심으로 소나기 예보가 있는데요.

강수량 살펴보겠습니다.

먼저 내일은 호남 내륙에 5에서 최고 20mm의 소나기가 예상되고요.

모레는 상층의 강한 찬 공기가 내려오면서 대기의 불안정이 심해져 충남과 전북에 최고 50mm, 그 밖의 중부와 호남, 영남 서부 내륙에도 최고 30mm의 소나기가 예상되고요.

이날은 우박이 떨어질 가능성도 있어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.

이어서 위성 영상 살펴보겠습니다.

오늘 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑은 모습이고요, 내일도 일본 동쪽 해상에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 전국이 대체로 맑겠습니다.

낮 동안은 자외선도 무척 강하겠습니다.

아침 기온 보겠습니다.

서울이 17도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온 서울이 31도, 대구 32도까지 오르겠지만 아직까지 습도가 높지는 않아서 체감 온도는 조금 더 낮겠습니다.

일요일에 제주에는 약한 비가 내리겠고요, 다음 주에는 30도를 웃도는 더위가 이어지는 가운데 대기가 불안정해서 내륙에는 소나기가 내릴 수 있겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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