뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중동발 훈풍에 8천피 회복…스페이스X 곧 미 증시 상장

민경호 기자
작성 2026.06.12 21:00 수정 2026.06.12 21:31 조회수
PIP 닫기
<앵커>

중동 전쟁 종전에 대한 기대감이 커지면서 우리 증시에도 훈풍이 불었습니다. 이번 주 극심한 변동성을 보였던 코스피는 사흘 만에 8천 선을 회복했는데요. 특히 외국인 투자자들이 지난달 7일 이후 25거래일 만에 순매수로 돌아섰습니다. 이런 가운데, 오늘(12일) 밤 미국 증시에서 일론 머스크의 스페이스X가 사상 최대 규모의 데뷔전을 갖는데요.

우리 시장에는 어떤 영향을 미칠지, 민경호 기자가 취재했습니다.

<기자>

'인류를 다행성 종족으로.'

일론 머스크가 꾸는 화성으로의 꿈을 시장은 어떻게 평가할까.

미국 우주기업 스페이스X가 오늘 밤 미국 나스닥에 상장됩니다.

[일론 머스크/스페이스X CEO : 스페이스X는 의식을 지구 너머로 확장해 달과 화성, 그리고 태양계의 다른 곳들에 자급자족하며 스스로 성장하는 도시를 건설하는 걸 추구하고 있습니다.]

일단 기대감은 큽니다.

일반 투자자에게 처음 판매되는 공모 가격은 주당 135달러.

이에 따른 조달 예정 금액은 750억 달러, 약 114조 원으로 미국 역대 최대 규모의 기업공개입니다.

국내 관심도 뜨겁습니다.

지난달 전문 투자자들을 대상으로 진행한 두 차례 공모주 청약은 각각 1분, 2분 만에 마감됐습니다.

포트폴리오에 스페이스X가 포함될 예정인 국내 7개 우주 ETF에는 최근 한 달 사이 2조 원 넘는 돈이 몰렸습니다.

최근 우리 증시에서 외국인 투자자들의 순매도 행진이 스페이스X 주식을 확보하기 위한 것이라는 분석도 나왔습니다.

다만 경계의 목소리도 나옵니다.

덩치가 크다 보니 나스닥100 등 주요 지수에 편입될 때나 초기 거래가 제한됐던 주식 물량이 시장에 풀릴 때마다 증시 전체 변동성이 커질 전망입니다.

초기 주가 흐름에 따라 우리 증시에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

[김종민/삼성증권 수석연구위원 : (상장 직후) 1~2주일 그 사이에는 (스페이스X 매수 대기) 자금 재배치는 분명히 이루어질 것 같긴 합니다. 주가 흐름이 좀 요원하다고 하면 반도체 위주의 자금으로 다시금 유입될 가능성이 저는 굉장히 높다고 (생각합니다.)]

스페이스X는 지난해 49억 달러가 넘는 순손실을 기록했습니다.

적절한 기업 가치가 얼마인지 시장이 판단하는 데는 시간이 걸리는 만큼 등락이 심한 초기엔 신중한 투자가 요구됩니다.

(영상취재 : 박진호·윤형, 영상편집 : 박지인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지