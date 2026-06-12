코르티스, 월드컵 응원도 접수했다…"K팝 그룹 중 유일"

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그룹 코르티스(CORTIS)가 광화문광장에서 열린 월드컵 거리응원 행사에 참여했다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 12일 오전 서울 광화문광장에서 진행된 'KT 2026 응원: 우리 모두 다 같이. 승리를' 행사에 초청돼 특별 공연을 펼쳤다. 이날 행사는 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 대한민국 축구 국가대표팀 예선 1차전 대한민국 대 체코 경기를 앞두고 KT와 대한축구협회, 붉은악마가 공동으로 마련한 거리응원 행사다.특히 코르티스는 이날 행사에 참여한 K-팝 그룹 가운데 유일하게 무대에 올라 의미를 더했다. 멤버들은 밴드 트랜스픽션과 함께 응원가 '승리를 위하여'를 부르며 등장했고, 붉은악마를 연상시키는 붉은색 유니폼과 페이스 페인팅으로 응원 분위기를 한껏 끌어올렸다.코르티스는 "오늘 해가 뜨겁지만 햇빛보다 더 뜨거운 열정을 보여달라"고 외치며 시민들의 호응을 유도했고, 동요 '우리 모두 다 같이'를 함께 부르며 광장을 하나로 만들었다. 공연을 지켜보던 시민들과 관광객들도 발걸음을 멈추고 함께 응원에 동참했다.이날 코르티스는 데뷔곡 'What You Want'를 비롯해 'GO!', 미니 2집 타이틀곡 'REDRED', 수록곡 'YOUNGCREATORCREW' 등 총 4곡의 무대를 선보였다. 역동적인 퍼포먼스와 에너지 넘치는 무대에 시민들의 떼창과 환호가 이어졌으며, 'REDRED'의 포인트 안무인 '팔랑귀 춤'을 함께 따라 추는 모습도 눈길을 끌었다.무대 밖에서도 월드컵 응원 열기에 힘을 보탰다. 코르티스는 공식 SNS를 통해 'REDRED'의 가사를 "우리 팀 우리 팀 go red-red, 넘어가 16강 green green"으로 개사한 숏폼 영상을 공개했으며, KT 응원 캠페인 영상에도 출연해 국가대표팀 응원에 동참했다.한편 코르티스는 최근 미니 2집 'GREENGREEN' 활동을 통해 글로벌 인기를 이어가고 있다. 수록곡 'YOUNGCREATORCREW'는 '영크크'라는 유행어를 탄생시키며 젊은 세대를 대표하는 키워드로 주목받고 있다.미니 2집은 초동 판매량 231만 장을 돌파했고, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 3위에 오르며 자체 최고 기록을 경신했다. 또한 첫 단독 투어 '2026 CORTIS TOUR ' 북미 공연 7회차 전석을 매진시키며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다.사진제공=빅히트 뮤직(SBS연예뉴스 강경윤 기자)