중국 충칭서 '반려동물 도살범'에 시민 분노·시위…경찰과 충돌도

▲ 충칭에서 발생한 주민 시위

중국 남서부 충칭(重慶)에서 한 남성이 강아지 등 반려동물들을 학대·도살한 사건이 알려지면서 분노한 시민들이 시위를 벌였다고 대상신문 등 현지 매체들이 12일 보도했습니다.보도에 따르면 최근 충칭에서는 리 모(39·남성) 씨가 최소 수개월에 걸쳐 어린 고양이와 개 여러 마리를 무상 입양한 뒤 도살했다는 의혹이 제기됐습니다.온라인 등을 통해 소문이 확산하면서 이달 7∼8일 네티즌과 자원봉사자, 피해 동물의 원래 주인 등이 리 씨의 주거지를 찾아갔는데, 집 인근에서 의식을 잃은 강아지 한 마리가 발견됐습니다.검사 결과 강아지의 이빨은 톱으로 잘려 나갔고, 꼬리가 끊어져 있었습니다.또 전신에 골절이 관찰되는 등 상태가 위중했습니다.대상신문은 지난 8일 저녁 리 씨의 집 인근에 많은 사람이 모였고 현장 질서 유지를 위해 경찰이 투입됐다고 전했습니다.충칭시 공안국(경찰)은 그날 리 씨를 체포하면서 수사에 착수했고, 그의 집에서 강아지 세 마리를 발견해 병원과 보호소로 옮겼습니다.공안국은 10일 리 씨가 거짓말로 개를 데려간 뒤 죽거나 다치게 했다며 행정구류(경고·벌금 수준을 넘는 행정법규 위반자를 최장 15일 구금) 조치를 내렸습니다.경찰 개입에도 시민들의 분노는 가라앉지 않았습니다.일부 시민은 처벌이 너무 가볍다며 엄벌을 요구하고 나섰습니다.싱가포르 연합조보에 따르면 시민들은 경찰이 리 씨를 체포한 뒤에도 그의 집 주변에 머물며 불만을 표출했고, 한때 경찰과 충돌을 빚기도 했습니다.중국 소셜미디어 등에 유포된 영상에는 9일 경찰관들이 현장에서 해산 작업을 하는 중에 한 젊은 남성이 바닥에서 제압당한 장면이 있었습니다.이 현장에서 시민 여러 명이 연행됐다는 이야기도 전해졌습니다.(사진=웨이보 캡처, 연합뉴스)