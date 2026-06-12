올해 '슈퍼 엘니뇨' 온다…"1950년 이후 가장 강력 예상"

▲ 엘니뇨 현상

1950년 이후 가장 강력한 슈퍼 엘니뇨가 올해 발생할 것으로 예측됐습니다.엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아져 기상 패턴에 큰 변화를 일으키는 현상으로, 전 세계 곳곳에 폭염을 일으킵니다.미국 CNN방송은 현지시간 11일 미 국립해양대기청(NOAA) 기후예측센터가 발표한 보고서를 인용, 엘니뇨 현상이 이미 공식적으로 시작됐고 슈퍼 엘니뇨로 발전할 것으로 예측됐다고 전했습니다.보고서에 따르면 이번 엘니뇨가 슈퍼 엘니뇨로 발전할 확률은 63%에 달하고, 1950년 이후 가장 강력한 엘니뇨 중 하나가 될 것으로 전망됐습니다.기후예측센터는 또 올해 엘니뇨가 가을까지 지속할 확률은 100%이고, 겨울까지도 이어질 가능성이 매우 높다고 밝혔습니다.슈퍼 엘니뇨로 간주하려면 열대 태평양 해수 온도가 평년보다 2도 이상 높아야 합니다.기후예측센터는 지난 몇 개월 동안 바람 방향의 변화에 따라 비정상적으로 뜨거운 해수가 서태평양에서 동부 열대 태평양으로 대량으로 이동했다고 분석했습니다.이 뜨거운 해수는 해수면 아래 600∼1천피트(약 182∼304ｍ) 깊이에서 동쪽으로 수천㎞ 이동해 남아메리카에 가까운 해역에서 해수면으로 상승하기 시작했습니다.과거 강력한 엘니뇨가 발생했을 때도 지금과 비슷한 현상이 나타났었다고 기후예측센터는 설명했습니다.슈퍼 엘니뇨 현상은 비교적 드물게 발생합니다.가장 최근 발생한 슈퍼 엘니뇨 현상은 2015∼2016년, 1997∼1998년, 1982∼1983년에 있었습니다.기후예측센터는 이미 진행 중인 지구 온난화에 슈퍼 엘니뇨까지 겹치면서 내년은 2024년 기록을 넘어 지구 역사상 가장 더운 해가 될 것이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)