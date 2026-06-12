[여담야담] 사퇴 요구에도 장동혁 '마이웨이'…의총이 '분수령'

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 장철민 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 장동혁 '정중동' ~● "그들의 정신패배"
장철민 /더불어민주당 의원
"장동혁 임기 많이 남아‥스스로 물러나지 않을 듯"
"민주, 정부 성공 위한 역할 고민‥국힘은 '문제아 장동혁' 처리 고민"
김소희 / 국민의힘 의원
"정점식, 의총 열어야 한다는 생각에 동의할 듯"
"조광한 최고위 발언, 국힘의 나쁜 이미지 보여준 치욕스러운 일"
양만희 / SBS 논설위원
"장동혁 '선전 평가' SNS마저도 '정신승리' 방증인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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