슈퍼마켓 업주 살해 강도 송치…지난달에도 같은 곳에서 절도

▲ 인천 슈퍼마켓 강도살인범 구속심사

슈퍼마켓 업주를 살해하고 현금을 빼앗아 달아난 40대 남성이 지난달에도 같은 가게에서 절도를 저지른 것으로 드러났습니다.인천 미추홀경찰서는 오늘(12일) 강도살인 혐의로 구속된 중국 국적 동포 40대 A 씨에 대해 절도 혐의를 추가 검찰로 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 6일 밤 9시쯤 인천시 미추홀구 도화동의 한 슈퍼마켓에서 70대 남성 업주를 흉기로 살해한 뒤 현금 70만 원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 사건 발생 다음 날인 7일 오후 서울에서 A 씨를 검거했습니다.수사 과정에서는 A 씨가 지난달 9일 밤에도 같은 슈퍼마켓에 침입해 현금 200여만 원을 훔쳐 달아난 사실이 추가로 확인됐습니다.당시 절도 신고가 접수됐지만 경찰은 용의자 신원을 특정하진 못한 것으로 파악됐습니다.경찰은 해당 슈퍼마켓이 로또 복권을 판매점인 만 당첨 번호 발표가 있는 토요일에 현금 보유량이 많다는 것을 노리고 A 씨가 범행한 것으로 보고 있습니다.또, A 씨가 강도살인 범행 당일 약 1시간 전부터 슈퍼마켓 주변을 배회하며 범행 기회를 노린 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)