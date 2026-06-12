'공직선거법 위반' 유정복 시장, 재판 첫 출석해 혐의 부인

▲ 유정복 인천시장

지난해 국민의힘 대선 후보 경선 당시 공직선거법을 위반한 혐의로 재판에 넘겨진 유정복 인천시장이 법원에 출석해 혐의를 모두 부인했습니다.인천지법 형사15부(김정헌 부장판사) 심리로 오늘(12일) 열린 2차 공판기일에서 유 시장 측 변호인은 "공소사실에 대한 의견은 준비 절차에서 정리된 것과 달라진 게 없느냐"는 재판장 질문에 "네"라고 답했습니다.유 시장 측은 앞서 열린 2차 공판준비기일에서 전반적인 공소 사실에 대해 유 시장이 관여하지 않았다거나 선거법 위반이 성립되지 않는다는 취지의 의견서를 제출해 혐의를 부인한 바 있습니다.이날 처음으로 법정에 출석한 유 시장은 재판장이 직업을 묻자 "인천광역시장입니다"라고 답했습니다.그는 4차례 공판준비기일을 진행한 뒤 지난달 22일 열린 첫 공판기일에 선거 운동 등을 이유로 불출석 사유서를 제출하고 나오지 않았습니다.재판에서는 당내 대선 경선 당시 유 시장의 수행비서를 지냈던 A 씨의 증인신문도 진행됐습니다.검찰은 A 씨가 사직서가 수리되지 않은 상태에서 선거 캠프의 사회관계망서비스(SNS) 홍보에 관여한 경위와 유 시장의 공모 여부 등을 집중적으로 물었습니다.A 씨는 "당시 페이스북 등 무거운 주제의 글은 유 시장의 컨펌을 받았으나 인스타그램 등 뉴미디어 게시물은 대부분 실무자가 직접 올렸다"며 유 시장이 모든 게시물을 일일이 확인하지는 않았다는 취지로 진술했습니다.또 사직서가 수리되지 않은 상태에서는 공무원 신분이 유지되지 않느냐는 검찰 측 질문에는 "그 사실은 나중에 인지했다"고 답했습니다.유 시장은 이날 재판이 끝난 뒤 주요 혐의에 대한 입장 등을 묻는 취재진 질문에 "지금 그런 걸 이야기할 상황이 아니다"라며 "사실을 보면 아시지 않느냐. 황당한 거"라고 짧게 답했습니다.재판부는 이날 오후와 이달 26일, 다음 달 3일 잇달아 재판을 열고 증인신문을 이어갈 예정입니다.유 시장은 지난해 대선을 앞두고 국민의힘 대선 후보 경선에 출마했습니다.유 시장은 당시 인천시 공무원들을 동원해 대선 관련 홍보물 116건 SNS 게시, 선거 슬로건이 담긴 음성메시지 180만 건 발송, 홍보성 광고 10개 신문 게재 등을 한 혐의로 불구속 기소됐습니다.인천시 전·현직 공무원 6명도 유 시장을 지원한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다.유 시장은 지난 6·3 지방선거에서 46.06%의 득표율을 기록해 더불어민주당 박찬대 후보(52.84%)에게 6.78%p 차이로 낙선했습니다.(사진=연합뉴스)