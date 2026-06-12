임태희 경기교육감 "총체적 선거 관리 부실…대통령이 나서야"

▲ 임태희 경기도교육감이 12일 경기도 수원시 경기도교육청에서 제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 선거 득표 입력 오류 관련 기자회견을 하고 있다.

임태희 경기도교육감은 12일 제9회 전국동시지방선거를 둘러싼 각종 논란에 대해 "이번 사태는 헌법수호의 문제"라며 "이재명 대통령께서 직접 나서서 책임 있게 처리해달라"고 촉구했습니다.임 교육감은 이날 오전 경기도교육청 브리핑룸에서 가진 긴급 기자회견에서 "민주주의와 참정권의 근간을 흔드는 최근 상황을 보며 분노를 억누르며 이 자리에 섰다"며 이같이 말했습니다.이어 "선관위는 당장 모든 선거 관련 정보를 공개하고 검증받으라"며 "이번 사태와 관련한 시민들의 요구에 책임기관에서는 진정성 있게 답하라"고 요구했습니다.임 교육감은 입장문 발표 후 이어진 취재진과의 질의응답에서 "이번 사태에서 책임 있는 역할을 할 사람은 최고 통치자이자 헌법 수호자인 대통령 외에 없다"며 "한국 민주주의의 미래를 위해서라도 대통령이 나서달라"고 강조했습니다.그는 "선거 사무 전반이 의혹투성이"라며 "총체적 부실이기 때문에 공정성을 담보할 수 있는 기구를 만들어 검증해야 한다"라고도 제안했습니다.재선거나 재검표에 대해서는 신중한 태도를 보였습니다.임 교육감은 "선거 과정 전체가 부실인 상황에서 이 제도를 그대로 두고 재검표, 재투표하는 것은 의미도 정당성도 없다고 본다"며 "제 임기는 6월로 끝난다.학생들을 위해 힘들고 어렵더라도 앞장서야겠다는 생각으로 오늘 기자회견을 연 것"이라고 설명했습니다.다만 "부실 규모가 상상했던 것 이상으로 크다면 투표를 다시 해야 한다고 생각한다.투표의 정당성을 잃었기 때문에 예산이 부족하다는 등의 이유로 넘어갈 것은 아니다"라고 덧붙였습니다.이번 경기교육감 선거 개표에서 발생한 오류와 관련해서는 "증거 보전신청이 합법적인 범위 내에서 할 수 있는 유일한 방법"이라며 "법적으로 대응할지는 검토 중"이라고 밝혔습니다.그러면서 "관련 보도 직후 선관위에서 방문 면담을 요청해왔으나, 선거 기본정보의 전모가 아직 공개되지 않았고, 극히 일부의 문제만 드러난 상태에서 만남은 적절하지 않다고 판단했다"고 면담을 거절했다고 설명했습니다.검·경 함동수사본부가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 선관위에 대한 강제 수사에 돌입한 가운데 전북교육감 선거와 경기교육감 선거에서 개표 오류 등 부실 정황이 연이어 드러나고 있습니다.경기교육감 선거의 경우 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소 등 2곳에서 후보의 득표수가 뒤바뀌어 입력되거나 엉뚱한 투표소의 개표 결과가 입력되는 오류가 발견됐습니다.선관위는 이로 인해 선거 당락이 뒤바뀌진 않는다고 해명했습니다.(사진=연합뉴스)