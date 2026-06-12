홍명보 감독 "힘든 경기…선수들이 포기하지 않았다"

▲ 11일(현지시간) 체코와의 경기를 끝내고 홍명보 감독과 선수들이 환호하고 있다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 개막전에서 '난적' 체코를 꺾은 한국 축구 대표팀의 홍명보 감독이 승리의 공을 끝까지 포기하지 않고 역전에 성공한 선수들에게 돌렸습니다.한국 대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 따냈습니다.후반 14분 선제골을 내준 홍명보호는 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점 골에 이어 후반 35분 오현규(베식타시)의 역전 결승 골이 터지며 기분 좋은 역전 승리를 완성했습니다.경기가 끝난 뒤 홍 감독은 방송 인터뷰에서 "굉장히 어려운 경기를 이겨 기쁘다"라며 "힘든 과정에서 선수들이 포기하지 않고 승리한 게 대표팀에 긍정적인 효과를 가져올 것"이라고 소감을 전했습니다.홍 감독은 특히 "선수들에게 축하한다는 말을 전해주고 싶다"라며 승리의 공을 선수들에게 돌렸습니다.홍 감독은 전반전 하이드레이션 브레이크 때 선수들에게 전해준 말에 대해선 "득점할 수 있으니 우리의 플레이를 하자고 강조했다. 포지션을 지키며 볼을 잃지 말라는 지시도 했다"고 설명했습니다.일주일 뒤 멕시코와 2차전 각오를 묻자 홍 감독은 "32강 진출에 중요한 경기인 만큼 남은 기간 잘 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)