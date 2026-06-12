38도 고열에도 역전 골…오현규 "감사하고 골 넣어 다행"

▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 후반 오현규가 역전골을 넣은 뒤 코너로 내달리고 있다

생애 첫 월드컵 무대에서 역전 결승 골로 한국 축구대표팀의 승리를 이끈 스트라이커 오현규(베식타시)는 경기 전 고열로 몸 상태가 좋지 않았다고 밝히고는 지원 스태프, 그리고 출전 기회를 준 홍명보 감독에게 고마운 마음을 전했습니다.오현규는 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 35분 승부를 가르는 결승 공을 터트려 한국의 2-1 역전승을 이끌었습니다.벤치에서 경기를 시작해 후반 24분 주장 손흥민과 교체돼 그라운드를 밟은 지 11분 만에 양 팀의 희비를 갈라놓았습니다.오현규는 경기 후 방송 인터뷰에서 "일단 뭐라 말로 설명할 수 없는 감정"이라며 잠시 울컥하더니 "오늘 사실 경기 전에 몸이 너무 안 좋았다. 열이 38도까지 오르면서 오늘 뛸 수 있을까 생각을 많이 했다"고 털어놓았습니다.그러고는 "여기 계신 모든 스태프, 닥터 선생님들이 보살펴주셔서 뛸 수 있었다. 골도 넣을 수 있었다"고 감사 인사를 했습니다.그는 이어 "월드컵을 뛰는 거만으로도 감격스럽고 감사한 일"이라면서 "감독님이 기회를 주셔서 골도 넣고 승리해서 스트라이커로서 다행이고 감사하다"고 말했습니다.한국은 이제 오는 19일 같은 장소에서 개최국 멕시코와 2차전을 치릅니다.멕시코는 이날 열린 이번 대회 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 눌러 조 선두로 나섰습니다.오현규는 "오늘 승리의 좋은 기운대로, 그리고 겸손하게, 멕시코 홈이니 상대 분석을 잘해서 우리가 할 수 있는 100%, 그 이상 쏟아내 승리하겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)