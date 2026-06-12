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[속보] 홍명보호, 체코에 2대 1로 역전승…16년 만에 1차전 승리

배정훈 기자
작성 2026.06.12 12:57 수정 2026.06.12 13:04 조회수
[속보] 홍명보호, 체코에 2대 1로 역전승…16년 만에 1차전 승리
▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 오현규가 골을 터뜨린 후 도움을 준 황인범과 함께 기뻐하고 있다.
 
홍명보호가 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)의 후반 연속골로 체코에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 12일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1로 승리했습니다.

한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)에게 먼저 실점했으나 후반 22분 이강인(파리 생제르맹)의 도움에 이은 황인범의 동점 골, 후반 35분 오현규의 역전 골로 승점 3점을 챙겼습니다.

황인범은 오현규의 골을 돕기도 해 '멀티 공격포인트'를 올렸습니다.

월드컵 성패의 분수령인 첫판을 승리로 장식한 홍명보호(승점 3)는 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 물리친 멕시코에 이은 조 2위로 조별리그 경쟁을 시작했습니다.

한국이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 승리한 건 통산 4번째이자 16년 만입니다.

통산 12차례 월드컵 본선에 오른 한국은 앞서 2002년 한일 대회(폴란드에 2-0), 2006년 독일 대회(토고에 2-1), 2010년 남아공 대회(그리스에 2-0)에서 첫판 승리를 신고했습니다.

한국은 체코와 역대 전적에서 2승 2무 2패로 균형을 맞췄습니다.

월드컵 무대에서는 이번이 첫 대결이었습니다.

한국은 남아공 대회와 2022년 카타르 대회에 이어 2회 연속이자 통산 3번째 원정 월드컵 16강 진출에 도전합니다.

1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 두 차례 준우승한 체코는 독일 대회 이후 20년 만에 본선 진출에 성공한 팀입니다.

한국은 오는 19일 오전 10시 같은 곳에서 멕시코, 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로 조별리그 2∼3차전을 이어갑니다.

(사진=연합뉴스)
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