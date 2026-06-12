홍명보호, 체코전 전반까지 0-0 맞서…아깝다 손흥민 문전 슈팅

▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 손흥민이 슈팅이 빗나가자 아쉬워하고 있다

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▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 양팀 선수들이 공중볼 경합을 벌이고 있다

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▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다

한국이 2026 북중미 월드컵 첫판에서 전반까지 체코와 0-0으로 맞섰습니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 12일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 전반까지 체코와 0-0으로 팽팽한 승부를 펼치고 있습니다.한국은 슈팅 수에서 7-2로, 유효슈팅 수에서 1-0으로 앞섰습니다.1년간 갈고닦아온 스리백 전술을 가동한 홍명보호의 선봉엔 '캡틴' 손흥민(LAFC)이 섰습니다.공격 2선 좌우에는 이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)이 포진했고, 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 구성했습니다.좌우 윙백으로는 이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 나섰고, 스리백 수비라인에는 왼쪽부터 이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 섰습니다.골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈습니다.체코도 홍명보호와 마찬가지로 정예로 나섰습니다.레버쿠젠(독일)에서 뛰는 핵심 스트라이커 파트리크 시크가 선봉에 섰고, 스리백 수비라인의 왼쪽엔 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 울버햄프턴에서 황희찬과 한솥밥을 먹는 라디슬라프 크레이치가 배치됐습니다.전반 12분 한국 첫 슈팅.뒤에서 한 번에 넘어온 패스를 골 지역 정면의 이재성이 받아 뒤로 내주자 손흥민이 슈팅으로 연결했으나 수비수 맞고 굴절됐습니다.이어진 상황에서는 왼쪽에서 올린 크로스를 손흥민이 문전 헤더로 마무리한 것이 골대 위로 많이 빗나갔습니다.한국의 공세는 계속됐습니다.전반 14분 이강인의 중거리 슛을 골키퍼가 왼쪽으로 몸 날려 쳐냈습니다.전반 21∼22분 체코가 장기인 코너킥 기회를 두 차례 연속으로 얻어 선제골을 노렸으나 한국의 수비에 막혀 뜻을 이루지 못했습니다.손흥민이 전반 38분 페널티아크 정면에서 기습적으로 날린 오른발 중거리 슛과 1분 뒤 페널티아크에서 날린 왼발 슈팅은 모두 골대 밖으로 향했습니다.전반 추가시간 손흥민이 또 한 번 기회를 잡았습니다.왼쪽에서 이태석이 내준 컷백을 문전에서 넘어지며 슈팅했으나 이번에도 공은 골대 안으로 향하지 않았습니다.양 팀 모두 수비에 비중을 두고 경기를 운영하면서 템포가 느린 흐름이 이어졌습니다.멕시코, 남아프리카공화국과도 한 조인 한국은 2022년 카타르 대회에 이은 두 대회 연속 원정 16강 진출을 겨냥합니다.앞서 열린 개최국 멕시코와 남아공의 대회 개막전에서는 멕시코가 2-0으로 승리했습니다.멕시코 선수 1명, 남아공 선수 2명이 퇴장당했습니다.이번 대회는 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어나면서 조 3위까지도 토너먼트에 오를 수 있습니다.홍명보호는 최대한 높은 위치에서 조별리그를 마쳐 유리한 32강 대진을 받으려고 합니다.경기 전 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국은 25위로 40위 체코에 15계단 앞섭니다.저녁에 비가 흩뿌릴 것이라는 일기예보와 달리 경기장 하늘은 맑습니다.이번 대회를 끝으로 사임하겠다고 밝힌 정몽규 대한축구협회장은 잔니 인판티노 FIFA 회장과 VIP석에서 나란히 앉아 관전했습니다.(사진=연합뉴스)