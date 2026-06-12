홍명보호, 체코전 전반까지 0-0…손흥민 문전 슈팅 빗나가

▲ 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 손흥민이 슈팅을 시도하고 있다.

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홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기 전반전을 득점 없이 마무리했습니다.한국 대표팀은 오늘(12일) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코와 팽팽한 접전을 벌이며 0대 0으로 전반전을 마쳤습니다.한국은 전반 내내 주도권을 쥐고 체코의 골문을 두드렸습니다.슈팅 수에서는 7대 2로, 유효 슈팅 수에서는 1대 0으로 앞서며 공격적인 모습을 보였습니다.1년간 갈고닦아온 스리백 전술을 가동한 홍명보호의 선봉엔 주장 손흥민이 섰습니다.공격 2선 좌우에는 이재성과 이강인이 포진했고, 중원은 황인범과 백승호가 구성했습니다.좌우 윙백으로는 이태석과 설영우가 나섰고, 스리백 수비 라인에는 왼쪽부터 이기혁과 김민재, 이한범이 섰습니다.골키퍼 장갑은 김승규가 꼈습니다.체코 역시 정예 멤버로 나섰습니다.핵심 스트라이커 파트리크 시크가 선봉에 섰고, 수비수 라디슬라프 크레이치가 배치됐습니다.한국은 전반 12분 첫 슈팅을 기록했습니다.이재성의 컷백 패스를 받은 손흥민의 슈팅이 수비수에게 맞고 굴절됐습니다.이어진 크로스 상황에서 손흥민의 헤더는 골대 위로 벗어났습니다.전반 14분에는 이강인이 기습적인 중거리 슛을 날렸지만, 상대 골키퍼가 몸을 날려 쳐냈습니다.전반 21~22분 체코가 장기인 코너킥을 연달아 얻어내며 선제골을 노렸으나 한국 수비진이 침착하게 막아냈습니다.이후 전반 38분과 39분 손흥민이 페널티 아크 부근에서 연이어 오른발과 왼발 슈팅을 시도했지만 모두 골문을 외면했습니다.전반 추가 시간에도 이태석의 컷백 패스를 받은 손흥민이 문전에서 넘어지며 슈팅을 연결했으나 아쉽게 빗나갔습니다.양 팀 모두 수비에 비중을 두고 경기를 운영하면서 전체적인 템포는 다소 느리게 진행됐습니다.이번 대회는 참가국이 32개국에서 48개국으로 확대돼 조 3위도 토너먼트에 진출할 수 있습니다.멕시코, 남아프리카공화국과 함께 A조에 속한 한국은 조별리그를 최대한 높은 순위로 마쳐 유리한 32강 대진표를 배정받겠다는 목표입니다.앞서 열린 멕시코와 남아공의 개막전에서는 총 3명이 퇴장당하는 변수 속에 개최국 멕시코가 2대 0 승리를 거뒀습니다.한편, 비가 내릴 것이라는 일기예보와 달리 과달라하라 스타디움의 하늘은 맑게 갠 상태입니다.VIP석에서는 이번 대회를 끝으로 사임 의사를 밝힌 정몽규 대한축구협회장이 잔니 인판티노 국제축구연맹 회장과 나란히 앉아 경기를 관전했습니다.(사진=연합뉴스)