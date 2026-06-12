정점식 "한성숙 슈퍼 다주택자…'마귀' 빗댄 이 대통령 사과해야"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 12일 국회에서 열린 기자간담회에서 현안 관련 발언을 하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(12일) 한성숙 국무총리 후보자에 대해 "그냥 다주택자가 아니라 서울에 집 3채, 경기도에 집 1채, 97억 원 상당의 건물을 소유한 슈퍼 다주택자"라며 부동산 다주택자를 비판해 온 이재명 대통령에게 사과와 입장 표명을 요구했습니다.정 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열어 "한 후보자는 지난해 중소기업벤처부 장관 인사청문회를 통과했지만, 이번에는 사정이 바뀌었다. 이 대통령이 부동산 다주택자를 마귀에 빗대 범죄자 취급을 했고, 지난 4월에는 종이를 복사하는 직원들조차도 다주택자는 안 된다고 말했기 때문"이라며 이같이 말했습니다.그러면서 "말단 공무원에게까지 들이대겠다는 엄격한 잣대를 국무총리에게 적용하지 않는다면 공직 기강은 무너지고 이 정부의 부동산 정책은 신뢰를 완전히 잃을 것"이라며 "이 부분에 대해 이 대통령의 사과와 입장 변경을 요구한다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 후반기 국회 원(院) 구성 협상과 관련, "국회 법제사법위원회는 야당 몫으로 돌려놔야 한다"며 "경제 관련 상임위인 국회 재정경제위원회, 정무위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국토교통위원회는 야당이 맡아야 한다"고 말했습니다.정 원내대표는 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사 특위 구성과 관련, "작년 말 무안 공항 여객기 참사 국정조사에 준해서 위원장은 국민의힘이 맡고, 위원은 민주당이 절반, 국민의힘을 포함한 야당이 절반을 맡을 것을 제안한다"며 "국조 결과를 보고 특검하자는 민주당 주장은 진상규명을 방해하는 작태로, 국조와 특검은 '투 트랙'으로 진행돼야 한다"고 강조했습니다.재선거 실시 여부에 대해선 "기본적으로 현재 공직선거법을 기준으로 판단해야 한다"며 "소위 '선거 결과에 영향을 미쳤다'라는 부분이 가장 먼저 판단돼야 하므로 국조를 통해 진상 파악이 이뤄져야 하고, 그게(국조와 특검) 시일이 걸리니 미리 선거 소청 등을 통해서 대비해두는 조치도 취해야 한다고 생각한다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)