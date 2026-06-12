한은 총재 "물가안정에 중점…늦지 않게 금리 인상"

▲ 신현송 한국은행 총재

신현송 한국은행 총재는 12일 "물가안정에 중점을 두고 늦지 않게 금리를 인상해 나갈 필요가 있다"고 밝혔습니다.신 총재는 이날 오전 서울 중구 한은 별관에서 열린 한은 창립 제76주년 기념식에서 "성장, 물가, 금융안정 상황은 통화정책 측면에서 비교적 명확하게 한 방향을 가리키고 있다"며 이같이 말했습니다.그는 "5월 통화정책방향 결정회의 이후 입수된 데이터도 이런 점을 확인시켜주고 있다"며 "통화정책은 정책변수 간 상충 관계에 직면하기 마련이지만, 지금은 그런 상충이 크지 않다"고 진단했습니다.신 총재는 통화정책 고려사항 중 물가와 관련, "체감물가와 관련이 깊은 생활물가는 소비자물가를 웃도는 오름세를 보여 가계의 기대인플레이션에 영향을 줄 수 있다"고 짚었습니다.그러면서 "향후 물가상승률은 정부의 물가안정대책이 상방 압력을 완화하는 요인으로 작용하겠지만, 공급 충격의 파급 영향이 확대되고 수요측 물가 압력도 커지면서 상당 기간 목표 수준을 상회할 것"이라고 내다봤습니다.그는 "물가 상승의 부담은 저소득층에서 상대적으로 더 크게 나타나기 때문에 선제적인 물가 안정 노력은 이들의 부담이 가중되는 것을 막는 길이기도 하다"고 강조했습니다.이어 금리 인상이 기업과 가계의 부채 상환 부담을 높일 수 있는 점을 우려하며 "이런 어려움에 대한 선별적 지원은 재정정책을 통하는 것이 더 효과적"이라고 했습니다.신 총재는 또 집값과 관련, "수도권 주택시장에서는 매매 및 전월세 가격의 높은 오름세가 이어지고 추가 상승 기대도 다시 높아졌다"고 평가했습니다.그는 "중장기적으로 수도권 집중 완화와 생산적 부문으로의 자금 이동을 위한 노력이 지속돼야 한다"고 말했습니다.최근 주가 상승과 맞물린 '빚투'(빚내서 투자)에 관해선 "과도한 레버리지(차입) 투자는 가격 조정 시 개인적인 손익에 큰 영향을 줄 뿐만 아니라 시장 변동성을 확대할 수 있는 점에 유의해야 한다"고 지적했습니다.신 총재는 외환시장 변동성 완화를 기대했습니다.그는 "시장에서는 경상수지의 큰 폭 흑자가 기업의 납세와 국내 투자 확대를 통해 원화 수요를 증가시키는 요인으로 작용하면서, 향후 원/달러 환율도 점차 안정화될 것으로 보고 있다"고 언급했습니다.이어 "이렇게 되면 환율이라는 흐름 외에도 기초 가치라는 요인이 있다는 걸 다시 한번 확인할 수 있을 것"이라고 했습니다.수급 쏠림 등이 완화되면 결국 원화의 가치가 균형점을 찾아갈 것이라는 의미로 풀이됩니다.신 총재는 애초 기념사 원고에 '중동 사태의 전개 등에 영향받아 환율의 높은 변동성이 지속될 경우 수입물가 상승을 통해 물가 압력을 가중할 수 있다'고 적었다가 이를 원고대로 읽지 않고 '기초 가치'를 강조해 눈길을 끌었습니다.신 총재는 "외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제시스템 구축을 통해 외국인 투자자의 원화 시장 접근성을 높이고, 역외 선물환(NDF) 거래 수요를 역내로 흡수하는 방향으로 유관기관과 협력해 정책을 펴겠다"고 밝혔습니다.신 총재는 경제전망과 관련, "반도체 경기 호조가 이어지는 가운데 명목 국내총생산(GDP) 증가에 따른 세수 확충, 소득 개선 및 투자 확대 등으로 내수도 회복되면서 견조한 성장세를 이어갈 것"이라고 말했습니다.다만 "성장의 정보기술(IT) 부문에 의존도가 커서 부문 간 격차가 여전한 점에는 유의할 필요가 있다"고 부연했습니다.그 연장선에서 "지역, 세대, 계층 간 양극화를 완화하는 노력을 지속해 나가야 한다"고 했습니다.신 총재는 "확충된 재정 여력과 기업 재무 여건을 바탕으로 미래의 성장 잠재력 제고를 위한 투자를 확대해 나가는 것이 중요하다"고 강조했습니다.그는 '햇볕이 비칠 때 지붕을 고쳐야 한다'는 외국 속담을 인용하며 "인공지능(AI) 기술 발전 등으로 글로벌 경제 환경이 급변하고 있는 지금이야말로, 현재 상황에 만족하지 않고 미래를 준비해나갈 때"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)