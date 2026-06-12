"한국서 하이닉스 조끼 입으면"…외신도 놀란 'K-반도체 열풍'

▲ 경기도 이천시 SK하이닉스 본사

'삼전닉스(Samjeonnix)란 무엇일까요?', '반도체 주식에 대한 투자자의 믿음이 흔들리고 있습니다. 그들은 어떤 주문을 외울 수 있을까요?'(정답: 삼멘·하멘), '실리콘 칼라(Silicon Collar)란 무엇일까요?'미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 어제(11일·현지시간) 세계적인 인공지능(AI) 열풍 속에서 한국 사회 '반도체 열풍'을 조명했습니다.특히 한국 최신 유행어와 밈을 활용한 이색 퀴즈 형식의 보도를 선보여 눈길을 끕니다.NYT는 이날 온라인판에 게재한 'AI와 반도체 열풍: 한국 신조어와 밈에 대한 퀴즈에 참여해 보세요'란 제목의 기사에서 6가지 객관식 문항을 통해 한국의 반도체 열풍을 소개했습니다.신문은 한국 온라인 문화에서 밈과 신조어는 정치·사회적 분위기를 실시간으로 투영하는 지표 역할을 한다며, 증시 신조어 외 '셔틀권' 등 부동산 시장 변화, 'SK하이닉스 과잠'과 '하의치한약수' 등 직장 문화와 입시 변화까지 언급했습니다.'지하철역 근처 아파트는 오랫동안 가장 수요가 높은 곳이었습니다. 그렇다면 지금 인기가 높아지고 있는 것은 무엇일까요?', '남들에게 좋은 인상을 주기 위해 어떤 옷을 입어야 할까요?'와 같은 문제도 있었습니다.정답은 각각 '회사 셔틀버스 승차 지점', '뒷면에 SK하이닉스가 인쇄된 조끼'였습니다.전통적인 최상위권 선호 진로인 '의치한약수'(의대·치대·한의대·약대·수의대) 앞에 하이닉스의 첫 글자인 '하'가 붙은 '하의치한약수'(Ha-eui-chi-han-yak-su) 신조어를 소개하며, 반도체 계약학과의 위상이 의대만큼 높아진 교육계의 치열한 경쟁 분위기를 짚기도 했습니다.NYT는 AI 시대를 맞아 세계 반도체 생산량의 60% 이상을 차지하는 한국의 반도체 산업이 급성장했다고 보도했습니다.코스피 지수는 지난 1년간 두배 이상 상승하며 시가총액이 수조달러 증가했으며 일부 반도체 대기업 직원들은 수십만 달러의 성과급을 받게 됐다고 설명했습니다.그러면서 반도체 산업의 호황은 가족 식사 자리부터 담배를 피우는 휴식 시간, 온라인 게임방에 이르기까지 어디서든 화젯거리가 되고 있다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)