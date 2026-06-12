뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"네타냐후, 미국-이란 종전 MOU 임박 소식에 화들짝"

유덕기 기자
작성 2026.06.12 10:06 조회수
"네타냐후, 미국-이란 종전 MOU 임박 소식에 화들짝"
▲ 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 11일 이란과의 '종전 MOU' 서명이 임박했다는 글을 소셜미디어(SNS)에 올리자 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 깜짝 놀랐다고 외신들이 보도했습니다.

미 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용, 네타냐후 총리는 이날 이란 안보 문제를 논의하는 회의를 주재하다 트럼프 대통령의 발표 내용을 듣고 놀랍다는 반응을 보였다고 전했습니다.

이스라엘 소식통에 따르면 네타냐후 총리는 미-이란 간 종전 협상 타결이 임박했고 이스라엘이 협상 내용을 승인했다는 트럼프 대통령의 발표에 대해 전혀 알지 못했습니다.

미 온라인매체 악시오스도 네타냐후 총리가 협상 관련 내용을 사전에 통보받지 못했다고 보도했습니다.

트럼프 대통령은 이날 SNS를 통해 미국과 이란의 협상 내용이 이란 최고지도부에 전달돼 승인받았다면서 미 아파치 헬기 격추를 계기로 지난 9일 재개된 미국의 이란 공습 중단을 발표했습니다.

그는 또 전쟁 당사국인 미국과 이스라엘, 중재국인 파키스탄을 포함해 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 주요 중동 국가들이 모두 논의된 내용을 승인했다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지