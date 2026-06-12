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CBS뉴스 "미-이란 '종전 MOU' 내주 초 서명 가능성"

유덕기 기자
작성 2026.06.12 10:03 조회수
"나 아니었으면 감옥"…직접 중재 나선 트럼프
미국과 이란이 다음 주 초에 종전을 위한 양해각서(MOU)나 의향서(LOI)에 서명할 가능성이 높아 보인다고 미국 CBS 뉴스가 현지시간 11일 보도했습니다.

CBS 뉴스는 상황을 잘 알고 있는 익명 취재원 2명을 인용해 이렇게 전하면서, 일단 LOI 혹은 MOU 서명이 이뤄진 후에 지속적 효력을 갖는 양국 간 합의를 이루기 위한 협상이 60일간 진행될 것이라고 설명했습니다.

다만 합의 협상 기간은 필요에 따라 더 연장될 수도 있다고 복수의 취재원은 전했습니다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 이르면 토요일인 13일에도 유럽에서 MOU 체결이 이뤄질 수 있다고 언급한 바 있습니다.

MOU 서명이 이뤄지면 호르무즈 해협은 즉시 개방되고 미군의 대이란 해상봉쇄도 즉각 해제될 것으로 알려졌습니다.

이란 핵 문제와 관련해서는 MOU 문서에는 원칙적이고 선언적인 문구가 들어가되, 이란의 고농축 우라늄 보유분 처리와 핵시설 해체, 농축 프로그램 유지 여부 등에 세부 논의는 MOU 서명 이후 협상에서 이뤄질 것으로 전망됩니다.
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