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스페이스X, 공모가 135달러 그대로 확정…역대 최대 IPO

유덕기 기자
작성 2026.06.12 09:27 조회수
스페이스X, 공모가 135달러 그대로 확정…역대 최대 IPO
▲ 스페이스X

항공우주 기업 스페이스X가 현지시간 11일 기업공개(IPO) 공모가를 주당 135달러로 결정했다고 로이터 통신이 보도했습니다.

이는 사전에 공개한 예비 공모가를 그대로 확정한 것입니다.

통상 상장을 앞둔 기업은 예비 공모가 범위를 제시하지만, 스페이스X는 이례적으로 주당 135달러로 예비 공모가를 못 박아 발표한 바 있습니다.

이에 따라 스페이스X는 5억 5천556만 주를 매각해 750억 달러(약 113조 8천억 원)를 조달하게 됩니다.

2019년 아람코가 세운 총 294억 달러 조달 기록을 깨고 사상 최대 규모 기업공개가 될 전망입니다.

공모가 기준으로 스페이스X의 시장가치는 1조 7천700억 달러에 달해, 글로벌 상장 기업 상위 10위 안에 안착할 전망입니다.

최대 주주는 창업자이자 최고경영자(CEO)인 일론 머스크이며, IPO 후 차등의결권 주식 등을 통해 84%의 의결권을 갖게 됩니다.

2대 주주는 밸러 에쿼티 파트너스이며, 귄 쇼트웰 스페이스X 사장, 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)도 주요 주주에 이름을 올렸습니다.

스페이스X는 12일 나스닥과 나스닥 텍사스에 상장될 예정입니다.
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