[자막뉴스] 워싱턴DC 한복판 드러난 '8647'…"정신 나갔다" 트럼프 생일 앞두고 '발칵'

미국 수도 워싱턴DC 한복판에 위치한 내셔널몰 잔디에서 트럼프 대통령에 대한 반대 구호로 여겨지는 숫자 '8647'이 대형 표식 형태로 발견돼 당국이 조사에 착수했습니다.



CNN 등 외신은 워싱턴 기념탑 정상에서 찍은 웹캠 영상에서 내셔널몰의 넓은 잔디 구역에 잔디가 '8647'이라는 숫자 형태를 이루며 고사한 모습이 포착됐다고 보도했습니다.



공개된 영상에는 수일에 걸쳐 잔디가 변색되며 해당 숫자가 서서히 드러나는 모습이 담겼습니다.



이 표식이 언제 처음 나타났는지는 확인되지 않았지만 지난 5일 촬영된 사진에는 해당 숫자가 보이지 않았다고 CNN은 전했습니다.



'8647'이라는 숫자는 트럼프에 대한 반대 의사를 나타내는 상징적인 표현으로 알려져 있는데, 숫자 '86'은 미국 외식업계에서 주문이나 고객을 취소하거나 내보내라는 의미로 자주 사용되는 코드인데다 트럼프가 미국의 '47'대 대통령이기 때문입니다.



트럼프 행정부는 이 숫자를 대통령에 대한 위협으로 해석하고 있는데 지난 4월, 제임스 코미 전 FBI 국장은 조개껍데기로 해당 숫자를 표현한 이미지를 SNS에 게시한 후 대통령을 위협한 혐의로 법무부에 의해 기소되었습니다.



현장을 관리하는 미국 공원경찰은 잔디 변색 원인이 아직 밝혀지지 않았다며 시료를 채취해 분석 중이라고 밝혔습니다.



내셔널몰에 나타난 '8647' 표식은 트럼프 대통령의 생일인 오는 14일에 워싱턴 일대에서 대규모 행사가 열릴 예정인 가운데 발견돼 더 논란입니다.



미 내무부 대변인은 해당 표식을 "정신 나간 기물 훼손 행위"라고 규정하며 "용납되지 않을 것"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "대통령에 대한 어떤 위협도 매우 심각하게 받아들인다"며 "미 공원경찰이 이번 사건을 수사해 관련자에게 책임을 묻겠다"고 말했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 홍진영, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: CNN, Earthcam)