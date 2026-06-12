도심 한복판 '8647'…숫자 드러나자 "용납 못 해"

▲ 내셔널몰 잔디에 '8647' 문구가 나타난 모습

미국 수도 워싱턴DC 한복판에 위치한 내셔널몰 잔디에서 도널드 트럼프 대통령 반대 구호인 '8647'이 대형 표식 형태로 발견돼 당국이 조사에 착수했습니다.11일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 워싱턴 기념탑 정상에서 찍은 웹캠 영상에는 내셔널몰의 넓은 잔디 구역에 고사한 잔디가 '8647'이라는 숫자 형태를 이룬 모습이 포착됐습니다.공개된 영상에는 수 일에 걸쳐 잔디가 변색되며 해당 숫자가 서서히 드러나는 모습이 담겼습니다.이 표식이 언제 처음 나타났는지는 확인되지 않았으나, 지난 5일 촬영된 사진에는 해당 숫자가 보이지 않았다고 CNN은 전했습니다.현장을 관리하는 미국 공원경찰은 잔디 변색 원인이 아직 밝혀지지 않았다며 시료를 채취해 분석 중이라고 밝혔습니다.'8647'은 트럼프 대통령에 대한 반대 의사를 나타내는 상징적 표현으로 알려져 있습니다.미국 외식업계에서 '86'은 주문이나 손님을 '없애다' 또는 '내보내다'는 의미의 은어로 사용되며, '47'은 미국의 47대 대통령인 트럼프를 가리키는 것으로 해석됩니다.내셔널몰에 나타난 8647 표식은 트럼프 대통령의 생일(14일)을 맞아 워싱턴 일대에서 대규모 행사가 열릴 예정인 가운데 발견돼 더욱 주목받고 있습니다.미 내무부 대변인은 해당 표식을 "정신 나간 기물 훼손 행위"라고 규정하며 "용납되지 않을 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "대통령에 대한 어떤 위협도 매우 심각하게 받아들인다"며 "미 공원경찰이 이번 사건을 수사해 관련자에게 책임을 묻겠다"고 말했습니다.트럼프 행정부는 이 숫자를 단순한 정치적 구호가 아닌 대통령에 대한 위협으로 해석해왔습니다.실제 지난 4월에는 전 연방수사국(FBI) 국장 제임스 코미가 조개껍데기로 '8647'을 만든 사진을 소셜미디어에 올렸다가 대통령 협박 혐의로 기소되기도 했습니다.백악관 대변인실의 데이비스 잉글은 CNN에 "정치적 폭력이나 암살을 조장하거나 옹호하는 사람은 가장 강력한 수준으로 규탄받아야 한다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)