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김주형, PGA 캐나다오픈 1라운드 공동 32위…1위와 3타 차

유병민 기자
작성 2026.06.12 09:08 조회수
김주형, PGA 캐나다오픈 1라운드 공동 32위…1위와 3타 차
▲ 프로골퍼 김주형

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 캐나다 오픈(총상금 980만 달러) 1라운드에서 공동 32위에 올랐습니다.

김주형은 오늘(12일) 캐나다 온타리오주 케일던의 TPC 토론토 앳 오스프레이 북코스(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 4개, 보기 1개를 묶어 3언더파 67타를 쳤습니다.

공동 1위 그룹과는 3타 차이라서 남은 라운드를 통해 상위권 도약을 노릴 수 있습니다.

PGA 투어 통산 3승을 거둔 김주형은 지난해 26개 출전 대회에서 단 한 차례만 톱10에 진입하는 등 극심한 부진을 겪었고, 올 시즌에도 13개 출전 대회 중 12개 대회에서 톱10 진입에 실패하는 등 슬럼프가 길어지고 있습니다.

김주형은 이날 라운드 초반 안정적인 샷 감각을 보였습니다.

10번 홀(파4)에서 시작한 김주형은 12번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚았습니다.

티샷이 벙커 안에 들어갔고 두 번째 샷이 그린 밖에 떨어졌으나 12.8ｍ 거리에서 칩인버디에 성공했습니다.

14번 홀(파3)과 15번 홀(파4)에서는 연속 버디를 잡으며 기세를 이어갔습니다.

첫 6개 홀에서 3타를 줄인 김주형은 나머지 홀에서 아쉬운 성적을 냈습니다.

그는 2번 홀(파4)에서 1.5ｍ 파 퍼트에 실패해 보기를 기록했고, 이후 파 세이브를 이어가다 6번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 0.6ｍ 옆에 붙이며 버디를 낚아 만회했습니다.

올해 LIV 골프에서 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 6언더파 64타를 치면서 에밀리아노 그리요(아르헨티나), 에릭 콜, 사히스 시갈라(미국), 샘 번스(이상 미국), 매슈 앤더슨(캐나다)과 함께 공동 1위에 올랐습니다.

(사진=게티이미지)
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