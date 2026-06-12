[정치쇼] 최민희 "민주당 전대 키워드는 두 개…당원을 위한 것 하나, 국민 위한 것 하나"

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▷김태현 : 민주당이 차기 지도부를 선출하기 위해서 전당대회 준비에 돌입하는 분위기입니다. 과연 어떤 흐름으로 전개되고 있는지 민주당 내부 상황을 이분과 짚어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 최민희 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶최민희 : 안녕하세요. 남양주시갑 화도·수동·평내 국회의원 최민희입니다.▷김태현 : 의원님, 민주당 얘기하기 전에 이거부터 질문을 드려볼게요. 국민의힘 새 원내대표에 정점식 의원이 당선됐거든요. 친윤계로 분류는 되는데요. 본인은 당선되고 첫 일성이 도로 친윤당 아니야, 우리가 친윤이 어디 있어? 계파 없어. 이렇게 선을 그었어요.▶최민희 : 네.▷김태현 : 민주당의 협상파트너로서 정점식 원내대표는 어떻습니까?▶최민희 : 일단 본인은 그렇게 얘기해도 원내대표 선거 전에 언론이 평가하기를 정점식 후보는 친윤 어게인 후보다 대체로 이렇게 평가를 했고요. 그건 본질적 규정이잖아요. 그러니까 그분의 그런 본질은 안 바뀔 텐데요. 그럼에도 불구하고 선거의 사실상 국민의힘이 서울을 수성해서 지금 승리라고 일부에서는 그러고 있으나 사실 아니잖아요.▷김태현 : 숫자가 말해 주지요.▶최민희 : 그래서 그렇기 때문에 바뀔 것이다 이렇게 생각합니다. 그런데 바뀌는데 기준이 뭐냐가 중요하지요. 지향이 뭐냐, 보수의 지향을 어떻게 잡을 것이냐. 그걸 해낼 분은 못 되는 것 같고요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그러나 학생운동 출신 이런 분들이 되게 협상력이 좀 적다고 평가를 받잖아요. 그런데 한병도 대표는 좀 특이한 분이세요. 내용을 가지고 이렇게 일을 이렇게 만들어가는 스타일이라서요. 오히려 저는 정점식 대표에게 기대하기보다는 한병도 대표에게 기대합니다.▷김태현 : 야당과 협상을 잘 이끌어갈 수 있을 것이다?▶최민희 : 네.▷김태현 : 일단 어제 두 사람이 첫 만남이었는데 국정조사에 대해서는 그래도 선관위 문제는 잘 합의했잖아요.▶최민희 : 합의됐지요.▷김태현 : 그런데 의원님, 원구성이 어떻게 될지 몰라서요. 일단은 야당에서는 법사위 달라고, 그래도 제1야당에게 법사위 주는 게 그동안의 오랜 관례였잖아 이 얘기를 지금 하는 것 같거든요.▶최민희 : 그건 너무 식상해요. 야당에게 법사위 주는 게 오랜 관례다라는 건 그 시기 시기마다 협상할 때 배경이 있었는데, 사회는 자꾸 배경이 달라지는데 지금은 시대전환이 필요하고, 이재명 대통령이 2단계 국정운영에 돌입하시지 않습니까. 그 2단계 국정운영의 핵심이 내 삶을 바꾸는 민주주의예요. 사실 지난 1년 동안 계엄으로부터 나라를 정상화시키고, 그리고 대내외적인 어려움에 대한민국이 중심을 잡는 해였다면, 그리고 반도체를 중심으로 AI 3강으로 달려갈 큰 틀의 포석을 두셨다면요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 이제는 세수가 늘어났어요. 그러면 그 늘어난 세수를 어디다 쓸 거냐 이게 내 삶을 바꾸는 민주주의랑 만나는 지점이거든요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그래서 내 삶을 바꾸는 민주주의로 가는 과정에서 저희가 상법 개정도 마무리해야 되고, 그리고 부동산 관련해서도요. 저는 부동산 관련 얘기하실 때 세금을 깎냐 높이냐 이걸로만 너무 맞추는 것은 좀 부족해 보입니다.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그래서 그 늘어난 세수로 누구에게 주택과 관련한 지원을 할 것이냐. 그러면 그게 20대냐, 30대냐. 아니면 40대, 50대가 사실은 오랜 민주주의의 버팀목이었는데, 40대, 50대에는 정치권이 해 준 게 뭐가 있지? 이런 걸 파악해서 대통령께서는 내 삶을 바꾸는 민주주의로 넘어갈 것이고요. 그러면 그런 세수를 어디로 배분하냐 이런 문제이거든요. 그래서 민주당이 적극 뒷받침해야 돼요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그러면 법사위는 필수적으로 민주당이 가지고 있어야 하는 시대의 환경이다 이 말씀을 드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 이제 전당대회예요. 지금 그런데 이 전당대회가 되게 중요한 게 민주당 입장에서 보면 앞서 말씀하신 대로 이재명 대통령의 성공, 내 삶을 바꾸는 민주주의 그걸 뒷받침해야 되고요. 그리고 다가올 내후년에 있을 총선도 이기셔야 되잖아요. 그 총선을 진두지휘할 당대표를 또 뽑는 거니까 굉장히 중요한 전당대회인데요.▶최민희 : 그럼요.▷김태현 : 이번 전당대회를 관통하는 키워드는 뭐가 돼야 된다고 보세요?▶최민희 : 이거는 저는 층위를 2개로 나눠야 된다고 생각하고요. 우선 큰 틀에서 민주당이 국민에게 희망을 줘야 되는 측면에서는 내 삶을 바꾸는 민주당이 돼야 된다고 생각합니다. 그래서 여기서 이재명 대통령과 보조를 같이 하고, 그리고 적극적으로 뒷받침해야 하지만요. 또 민주당이기 때문에 당원들과 민주당 운영이 있잖아요. 거기에서는 1인 1표제의 관철, 그리고 소위 내란으로 훼손된 사회 곳곳을 개혁하는 작업이 민주당의 역할이지요. 그러니까 민주당의 대국민 키워드는 내 삶을 바꾸는 민주당입니다. 그리고 대내적으로는 당원주권을 통한 중단 없는 개혁 이게 될 거라고 봅니다.▷김태현 : 그러면 국민을 향한 것과 당원을 향한 게 약간 좀 달라질 수 있는,▶최민희 : 다르지요. 왜냐하면 제가 역대 대통령님들을 쭉 이렇게 뵙고 보면서 결국 대통령님들의 역할은 국민 전체의 삶을 개선하는 겁니다.▷김태현 : 그렇지요, 맞아요.▶최민희 : 그것이고요. 당은 그러나 각 당의 지향이 있잖아요. 그 지향을 지키는 것이 각 당의 역할이기도 해요. 그렇기 때문에 민주당은 어쨌든 저 개인적으로는 방송개혁이 제도적으로 일단은 일단락됐습니다. 제 개인적으로 아쉬움은 있지만요. 그러나 예를 들면 포털, 신문, 그리고 정부 광고 개혁은 안 됐거든요. 그러니까 개인적으로 저는 그 개혁을 위해 하반기에 뛰어야 되는 거예요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그러나 이게 당의 전부 다, 이건 이런 데 관심 있는 의원들이 계속 가면 되고요. 그러나 중요한 건 정치의 존재 이유가 국민들을 등 따시고 배부르게 하는 것이거든요.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 언론에서 이번 전당대회 때 계파갈등이 있을 거야, 충돌이 있을 거야, 이거 난리도 아닌데 이런 기사들이 많이 나오는데요. 지금 최근에 우리 의원님이 SNS에 쓰신 거 보니까요. 제목이 '차곡차곡 쌓아온 진보의 공든 탑' 그리고 내용을 주요내용이 뭐냐 하면 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령으로 이어온 진보의 공든 탑은 누가 흔들어도 무너지지 않는다." 이렇게 쓰셨거든요. 이거 어떤 의미로 쓰신 걸까요?▶최민희 : 지금 저희 내부에 분열이 있는데요. 그 분열에서 저는 문재인 대통령님이 그 분열의 한 키워드로 이렇게 등장을 하세요.▷김태현 : 친문, 친명 이 얘기 말씀하시는 거지요?▶최민희 : 친명이 아니에요. 그냥 그런 비난이 있는데요. 그걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 평론가들끼리 다툴 수 있고, 유튜버들끼리 비난할 수 있고, 일개 정치인으로서 국회의원을 비난할 수 있습니다. 그런데 전직 대통령은 그게 역사적으로 민주당이 만든 네 분의 대통령이 민주주의와 우리 삶의 진전에 기여를 하셨어요. 그리고 제가 쭉 썼던 민주주의의 기초, 노무현 전 대통령님 진정성, 그다음에 문재인 전 대통령은 정말 선하고 점잖은 진보, 그다음에 이재명 대통령님은 일 잘하는 진보. 이렇게 해서 진보가 주류로 되게 만든 대통령님의 역할을 키워드로 한 거고요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그러나 사실 유능한 분들이셨어요. 그리고 특히 문재인 전 대통령 때 코로나19를 극복하는 과정은 일부에 불만이 있었지만 대체로 세계가 K방역을 칭송했잖아요. 그래서 외유내강형의 정말 제가 보기에는 매우 훌륭하고 존경받아야 되는 대통령까지 분열의 소재로 하는 분들께 그러지 마시라고 정말 간곡하게 당부드리고 싶었습니다.▷김태현 : 전당대회 앞두고 막 언론에서는 친명 친석, 친청 친석 이렇게 프레임이 잡혀 있는데 거기에 우리가 빠져들어가면 안 된다 이런 말씀이신 거지요?▶최민희 : 그러니까 일단 저는 이번 전당대회에 언론도 그렇고, 사람을 놓고 자꾸 이 사람이냐 저 사람이냐 하면 우리의 사고의 틀이 좀 부끄럽지 않습니까. 그래서 제가 오늘 그 질문지에 당대표 선거의 키워드가 뭐냐 하는 질문을 보고 매우 반가웠어요. 민주당이 할 역할이 이건데, 이 역할에 누가 더 적합할까. 이렇게 가는 것이 맞다고 생각하고요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그다음에 제가 문제의식을 가지고 있는 거는 친명 대 민주당 그 정치인 누구 이 구도는 성립이 안 됩니다. 대통령이세요, 이재명 대통령.▷김태현 : 원탑이지 뭐 그렇게.▶최민희 : 원탑이지 거기에 누가 지금 덤비면 그거는 안 되고, 좀 부족한 거지요. 그래서 그런 분이 안 계세요. 그러니까 모두 친명이고요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그리고 정청래 대표를 자꾸 대립적으로 언론이 반명 비슷하게 몰고 가고 싶어하는데요. 제가 2년 동안 지켜본 정청래 대표는 어떤 때는 심하다 싶을 정도로 이재명 대통령님의 뜻에 충실해서 제가 방송법하고 허위조작정보 근절법 할 때 당대표셨고요. 대통령실이 있으면 저에게 어느 날 불러서 대통령실과 충분히 협의해 주십시오. 그리고 그 결과를 저에게 보고해 주십시오. 그렇게 하신 분인데 왜 그런 말이 나오는지 모르겠습니다.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그래서 친명 대 친석, 친명 대 친청 구도는 있을 수 없는 것이다. 그리고 대통령께서는 앞으로 대표에 안 나오십니다. 그래서 오히려 민주당이 이런 역할을 해야 되는데요. 그러려면 강력한 리더십, 그다음에 소통, 그다음에 뭐 개혁에 대한 열정, 당원주권에 대한 그런 신념 이런 게 있어야겠지요. 이걸 기준으로 누가 더 맞을까를 앞으로 얘기해 주시면 좋겠습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 의원님, 어제 의총이 있었는데요. 의원님도 의총에 가셨지요?▶최민희 : 당연하지요.▷김태현 : 그런데 언론보도 보니까 특히 비공개 의총에서 정청래 대표를 향해서 그만두라.▶최민희 : 분출했다 이렇게.▷김태현 : 분출했다 이렇게 기사가 나오더라고요. 이유는 지방선거 책임져라는 거 하나 있었고, 그다음에 전당대회 관리해야 되니까 그만둬라 뭐 이런 얘기들이 좀 분출했다라고 기사가 나오던데요. 실제로 분위기 어땠어요?▶최민희 : 그래서 제가 페북에 관련해서 2명이 얘기했다, 그게 분출이냐.▷김태현 : 장철민 의원하고.▶최민희 : 장철민 의원하고 임미애 의원인데요. 임미애 의원은 대구·경북 그 험지에 정청래 대표가 정말 열심히 도와주셔서 감사하다고 먼저 얘기했고요. 그래서 힘이 났다. 그런데 당대표에 다시 나오시려면 관리를 공정하게 하는 입장에서 미리 사퇴시기를 정하시고 다시 나오시면 어떻겠냐 이거였고요. 장철민 의원도 방점이 후자였어요.▷김태현 : 관리? 관리를 위해서?▶최민희 : 그리고 이게 이미 전당대회 날짜가 결정되면, 그리고 전대 관리위원회의 틀이 구성되면요. 그러면 당연히 현직 당대표는 그만두게 되기 때문에 제가 보기에는 전당대회를 그냥 공정하게 관리했으면 좋겠다 이런 바람이었고요. 장철민 의원은 좀 다르셨습니다.▷김태현 : 그래요?▶최민희 : 대패라는 표현을 쓰셨어요. 그래서 제가 자료를 좀. 특히 지금 저희가 수치로 봤을 때 12 대 4니까 형식적으로, 수치상으로 민주당이 승리한 거 맞지요. 그런데 이렇게 말하기에는 너무 허탈한 거예요.▷김태현 : 서울.▶최민희 : 왜 그러냐 하면 서울이 탈환이 안 되니까 다들 허탈하고, 저도 그래요. 상실감이 너무 커서 제가 절반의 실패, 절반의 승리 이렇게 정리를 했었어요. 그런데 중요한 거는 박지원 전 대표께서는 억울해도 정청래 대표를 사퇴하라고 말씀하시고, 우상호 당선인은 어쨌든 이긴 거다. 서울을 탈환 못해서 우리가 안 좋지만, 승리한 정청래 대표가 왜 책임을 지냐. 이렇게 상반된 얘기가 나왔어요. 그런데 그 얘기가 다 나올 수 있는 상황이라는 거지요.▷김태현 : 네, 상황 자체가요.▶최민희 : 서울의 그 포션이 너무 크잖아요. 그래서 서울은 왜 졌을까 그거를 제가 분석하느라고, 어제로 자료분석이 끝났어요. 그런데 어제 마지막으로 뭘 분석했냐 하면 우리 정원오 후보의 득표율과 구청장 득표율, 그리고 시의원 득표율을 쭉, 시의원도 A, B로 나눠서요. 왜냐하면 제3당이 있었냐 없었냐인데 그거를 다 나눴거든요. 그랬더니 정원오 후보의 득표율이 48.07%, 그다음에 구청장 득표율이 51.42%예요.▷김태현 : 훨씬 높네요.▶최민희 : 그러니까 이게 교차투표를 했다는 거예요. 그래서 왜 교차투표를 했을까 이거를 캠프에서 먼저 파악, 정리를 해서 알려주시는 게 필요하겠다. 시의원 선거는 더 한대요. 그 시의원의 경우 민주당과 국힘이 1 대 1로 맞붙은 그 지역은 51.58%이에요.▷김태현 : 50%가 넘네요.▶최민희 : 그러니까 거의 3.5% 정도 시의원들이 더 받았어요. 그러니까 이거는 무엇을 의미할까.▷김태현 : 민주당의 문제는 아니다?▶최민희 : 그러니까 민주당 지지하는데, 구청장은 서울시장을 안 뽑았다는 것이잖아요.▷김태현 : 후보 개인의 문제.▶최민희 : 그러니까 시의원도 민주당 시의원을 택하면서 그런 사람들이 시장은 안 뽑았다는 거잖아요. 그래서 이거는 분석이 필요하다, 제가 모르니까. 그런데 그러면 정원오 후보가 개인적 경쟁력이 없냐, 있습니다. 왜냐하면 그 여론조사의 착시는 더불어민주당 지지율이 서울에서 민주당이 국힘을 훨씬 앞선다 이런 건데, 그게 아니었어요. 비례대표 득표율을 보면 더불어민주당이 서울시에서 비례대표 득표율이 43.86%예요. 그리고 국민의힘이 44%입니다. 국민의힘이 더 얻었어요.▷김태현 : 네.▶최민희 : 그러니까 서울은 부동산 문제 등등등으로 인하여 기본적으로 국민의힘을 민주당이 정당 비례에서 앞서지 못했다 이게 되게 중요한 포인트고요. 그런데 정원오 후보의 득표율이 48.07%이잖아요. 그러니까 민주당 비례대표 득표율보다 높았어요. 그러니까 개인의 경쟁력이 없다고 보면 안 됩니다. 그런데 제가 어제 쭉 보면서 공보물을 봤더니 공보물에 우리 대통령님 사진이 없었어요.▷김태현 : 정원오 후보가요?▶최민희 : 네. 어제 제가 몇 번을 봤는데요. 그래서 이거는 후보가 경쟁력이 없다 이렇게 말할 수도 없고, 민주당 시의원이나 기초단체장을 보면 민주당 지지가 더 높았고요. 그러니까 서울에서 2, 3%는 굉장히 큰 차이거든요. 그래서 이거는 저는 캠프가 선거전략을 한번 해 보셨으면 좋겠다 이렇게 제안드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 결국 지금 전당대회를 앞두고 정청래 대표가 연임을 도전하는 게 맞냐 안 맞냐, 박지원 의원도 억울해도 연임 도전하지 말라, 이번에 한 발 빠져 있어라 이런 개인 의견을 주시는데요. 의원님은 정 대표의 연임 도전 문제를 어떻게 보세요? 시간 한 1분 남았습니다, 50초 남았습니다.▶최민희 : 저는 모두에게 자기 개인이 이 판을 보고 선택할 권리가 있기 때문에 강요하는 건 안 맞다고 생각해요. 그걸 공개적으로 압박하는 건 누구도 안 된다. 그런데 제가 지금 서울시 자료를 오늘 마무리를 했는데요. 이 이유는 책임론을 얘기할 때는 이제는 우리가 자료를 갖고 얘기를 했으면 좋겠고요. 그래서 박지원 전 대표님께도 제가 이 자료 다 공개했으니 한번 보시고 다시 대화를 하고 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 더불어민주당 최민희 의원이었습니다. 감사합니다.▶최민희 : 고맙습니다.[SBS 김태현의 정치쇼]