뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

레알 마드리드, 무리뉴와 3년 계약 발표…7월 13일부터 지휘봉

유병민 기자
작성 2026.06.12 08:44 조회수
레알 마드리드, 무리뉴와 3년 계약 발표…7월 13일부터 지휘봉
▲ 벤피카의 조제 무리뉴 감독

스페인 프로축구 프리메라리가 '명가' 레알 마드리드가 조제 무리뉴(63·포르투갈) 감독의 영입을 공식 발표했습니다.

레알 마드리드는 오늘(12일) 홈페이지를 통해 "플로렌티노 페레스 회장이 주재한 구단 이사회에서 무리뉴 감독을 2029년 6월 30일까지 3년간 1군 팀 감독으로 선임하기로 결정했다"라며 "무리뉴 감독은 프리시즌이 시작되는 7월 13일 팀에 합류할 예정"이라고 발표했습니다.

이로써 무리뉴 감독은 레알 마드리드와 결별했던 2013년 6월 이후 13년 만에 복귀하게 됐습니다.

앞서 레알 마드리드는 무리뉴 영입을 위해 벤피카(포르투갈)에 1천500만 유로(약 264억 원)의 위약금을 냈고, 지난 10일 알바로 아르벨로아 감독과 계약을 해지하며 무리뉴 감독 영입의 준비를 마쳤습니다.

무리뉴 감독의 영입은 페레스 회장의 연임 공약이었습니다.

무리뉴 감독은 2010년 5월 31일부터 2013년 6월 1일까지 레알 마드리드를 지휘하면서 공식전 178경기에서 128승 28무 22패를 기록하며 승률 71.91%를 내달렸습니다.

재임 기간 무리뉴 감독은 프리메라리가(2011-2012시즌), 코파 델 레이(2010-2011시즌), 스페인 슈퍼컵(2012년) 등 총 세 번의 우승을 달성했습니다.

지난 두 시즌 동안 무관에 그친 레알 마드리드는 무리뉴 감독을 재영입해 명가 재건을 노립니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지