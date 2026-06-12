북중미 월드컵 개막…멕시코, 개막전 승리

<앵커>



지구촌 최대 축구 축제 북중미 월드컵이 막을 올렸습니다. 화려한 개막식이 열린 가운데 개막전에서는 A조에서 우리와 맞붙는 개최국 멕시코가 남아공을 꺾고 대회 첫 승의 주인공이 됐습니다.



유병민 기자입니다.





<기자>



멕시코시티 스타디움을 가득 메운 8만여 명 만원 관중의 함성 속에 북중미 월드컵 개막식이 시작됐습니다.



아스텍 문화를 상징하는 퍼포먼스와 함께 월드컵 트로피가 무대 중앙에서 솟아올랐고, 유명 가수들의 공연에 분위기가 한껏 달아올랐습니다.



곧이어 48개 참가국 국기가 줄지어 입장했는데, A조에 속한 우리 태극기는 남아공에 이어 두 번째로 등장했습니다.



케이팝데몬헌터스의 주제가를 부른 이재와 성악가 안드레아 보첼리가 공식 주제가 DNA를 열창하면서 화려한 개막식이 마무리됐습니다.



주심의 휘슬과 함께 멕시코와 남아공의 개막전이 시작되자 엄청난 함성이 그라운드를 뒤덮었고, 홈 팬들의 열렬한 응원을 받은 멕시코가 전반 9분 만에 선제골을 뽑았습니다.



강력한 전방 압박으로 남아공 수비 실수를 유도했고, 키뇨세스가 공을 낚아낸 뒤 오른발 강슛으로 골망을 흔들었습니다.



남아공을 계속 압박하던 멕시코는 후반 3분, 남아공 시톨의 퇴장에 수적 우위까지 점했고, 후반 22분 히메네스의 헤더 골이 터지면서 승부에 쐐기를 박았습니다.



후반 39분 남아공 즈와네가 상대 얼굴을 가격해, 후반 추가 시간엔 멕시코 몬테스가 거친 태클로 각각 레드카드를 받아 퇴장 당한 가운데 멕시코는 2대 0 승리하고 대회 첫 승의 주인공이 됐습니다.



(영상편집: 박기덕)