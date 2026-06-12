홍명보호, 오늘 운명의 체코전…손흥민 통산 4호골 도전

▲ 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 지도하고 있다

홍명보호가 체코를 상대로 2026 북중미 월드컵 첫판을 치릅니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 12일(이하 한국시간) 오전 11시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 유럽의 복병 체코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 갖습니다.멕시코, 남아프리카공화국과도 한 조인 한국은 2022년 카타르 대회에 이은 두 대회 연속 원정 16강 진출을 겨냥합니다.이번 대회는 참가국이 32개국에서 48개국으로 늘어나면서 조 3위까지도 토너먼트에 오를 수 있습니다.홍명보호는 최대한 높은 위치에서 조별리그를 마쳐 유리한 32강 대진을 받으려고 합니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국은 25위로 40위 체코에 15계단 앞섭니다.체코는 기술보다는 투쟁심, 체격을 앞세운 팀이지만, 공격진에는 레버쿠젠(독일) 소속의 '주포' 파트리크 시크, 파벨 슐츠(리옹) 등 걸출한 개인기를 갖춘 카드들이 있어 방심할 수 없는 상대입니다.키 190㎝ 이상 선수가 무려 10명이나 되는 체코는 세트피스나 크로스를 활용한 '고공 공격'에 강하기 때문에 '철기둥' 김민재(뮌헨)를 비롯한 홍명보호 스리백 수비진이 이를 얼마나 잘 막아내느냐도 관건입니다.홍명보호 공격진에서는 '불세출의 골잡이' 손흥민(LAFC)이 선봉에 서고, 황희찬과 이강인(파리 생제르맹)이 좌우 측면 공격을 맡을 거로 보입니다.안정환, 박지성과 나란히 월드컵 무대에서 3골을 넣은 손흥민은 이번 대회에서 득점하면 한국인 월드컵 통산 득점 단독 1위에 오릅니다.(사진=연합뉴스)