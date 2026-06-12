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오늘 첫 경기 광화문광장 응원전…6천 붉은악마 결집

유영규 기자
작성 2026.06.12 06:58 조회수
오늘 첫 경기 광화문광장 응원전…6천 붉은악마 결집
▲ 2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다.

2026 북중미 월드컵 한국 축구대표팀의 체코전 거리 응원이 오늘(12일) 서울 광화문광장에서 열립니다.

대한축구협회와 KT, 붉은악마는 최대 6천 명이 찾을 것으로 보고 있습니다.

이에 KT빌딩 인근과 세종대왕상 일대 행사장을 총 6개 구획으로 나눠 인파를 분산합니다.

경찰도 3개 기동대 200여 명을 배치해 안전관리에 나섭니다.

서울시는 경기 시간이 출근 시간대와 겹치는 점을 고려해 시민들에게 대중교통 이용을 당부했습니다.

경찰은 오전 6시부터 현장 상황을 점검하고, 기동대는 오전 8시부터 본격 배치합니다.

경기 시작 전 자리 선점을 위해 밤을 새우는 열혈 팬이 있을 수 있다고 보고 철야 기동대도 운영합니다.

한국 대표팀의 조별리그 1차전인 체코전은 오늘 오전 11시에 열립니다.

서울시는 경기 시간이 출근 시간대와 겹치는 점을 고려해 시민들에게 대중교통 이용을 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
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